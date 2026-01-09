LG전자, 지난해 4분기 적자 전환… 매출은 사상 최대
LG전자는 지난해 4분기 연결 기준 매출 23조8538억원, 영업손실 1094억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 매출은 전년 대비 4.8% 증가했으나 영업이익은 적자 전환했다.
4분기 적자를 기록한 건 9년 만이다. TV와 생활가전 판매가 둔화되는 비수기인 데다, 연말 마케팅 비용, 물류비 부담, 일회성 비용이 겹치며 수익성이 악화한 것으로 분석된다. 하반기 들어서는 인력 구조 순환 차원의 희망퇴직으로 인한 비용이 포함됐다.
LG전자는 지난해 연결 기준 누적 매출액 89조2025억원을 기록했다. 전년 대비 1.7% 증가한 수치다. 영업이익은 27.5% 감소한 2조4780억원으로 잠정 집계됐다.
이번 발표된 잠정실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거한 예상치다. LG전자는 이달 말 예정된 실적설명회를 통해 2025년도 연결기준 순이익과 사업본부별 경영실적을 포함한 확정실적을 발표할 계획이다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
