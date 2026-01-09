시사 전체기사

멜로니 伊총리, 17~19일 방한…정부 첫 유럽 정상 방문

19일 정상회담, 공식 오찬 진행

이재명 대통령과 조르자 멜로니 이탈리아 총리가 지난해 9월 24일(현지 시간) 미국 뉴욕 주유엔 대한민국 대표부에서 한-이탈리아 정상회담을 하고 있다. 뉴시스

조르자 멜로니 이탈리아 총리가 오는 17일부터 19일까지 이재명 대통령 초청으로 공식 방한한다. 이 대통령은 정부 출범 이후 최초로 유럽 정상을 맞이하게 된다.

청와대는 9일 보도자료에서 멜로니 총리가 청와대 복귀 후 첫 외빈으로 방한하게 됐다며 이같이 밝혔다. 이탈리아 총리로서는 19년 만의 양자 방한이다. 양 정상은 오는 19일 정상회담과 공식 오찬 등의 일정을 진행할 예정이다.

정상회담에서는 유럽연합(EU) 내 우리의 4대 교역대상국이자, 한 해 약 100만 명의 우리 국민이 방문하고 있는 이탈리아와 주요 협력 분야 및 국제 현안 등이 논의될 전망이다. 특히 교역·투자, 인공지능(Al)·우주·방산·반도체 등 첨단산업과 과학기술 협력, 교육·문화 협력, 인적교류 등 다양한 분야의 협력 방안이 폭넓계 논의될 것으로 보인다.

이 대통령은 다음달 이탈리아에서 개최되는 밀라노 동계올림픽에서 우리 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 선수단과 국민 안전에 대한 각별한 관심도 요청한다는 게 청와대 설명이다.

청와대는 “멜로니 총리의 이번 방한은 유럽의 정치·경제·군사 강국이자, 문화·예술의 본고장인 이탈리아와 다양한 분야에서 협력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “또한 2018년 수립된 양국 간 ’전략적 동반자 관계‘도 더욱 공고해질 것”이라고 기대했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

