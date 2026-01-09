트럼프 행정부, 그린란드 주민에 최대 1억원 주는 방안까지도 검토
미국 트럼프 행정부가 덴마크 자치령인 그린란드 주민들에게 현금 지급을 통해 분리·미국 편입을 유도하는 방안을 내부적으로 논의해온 것으로 알려졌다. 외교·안보 사안을 금전적 거래로 풀려는 접근이라는 점에서 논란이 커지고 있다.
로이터통신은 8일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 그린란드 주민 1인당 1만~10만 달러(약 1450만~1억4500만원)를 일시금으로 지급하는 방안을 논의했다. 총인구가 약 5만7000명인 점을 고려하면 최대 60억달러(약 8조원)에 달하는 규모다. 구체적인 지급 시점과 방식은 정해지지 않았지만, 논의는 최근 들어 한층 구체화됐다고 로이터는 전했다.
그린란드는 덴마크의 자치령이지만 독립 논의가 꾸준히 이어져 왔다. 미 행정부가 주민 직접 지급 방식을 검토한 것은 “그린란드는 매물이 아니다”라는 덴마크와 그린란드의 공식 입장을 우회해 여론을 직접 흔들려는 시도로 해석된다. 백악관 내부에서는 군사적 선택지까지 포함한 다양한 시나리오가 거론된 것으로 전해졌다.
이에 대해 옌스 프레데릭 닐센 그린란드 총리는 최근 페이스북에 “이제는 충분하다. 합병에 대한 환상은 그만두라”고 적으며 강하게 반발했다. 덴마크와 프랑스·독일·영국 등 유럽 주요국들도 공동 성명을 내고, 그린란드의 지위는 그린란드와 덴마크만이 결정할 사안이라고 선을 그었다. 미국과 덴마크가 북대서양조약기구(NATO) 동맹국이라는 점에서 트럼프 대통령의 발언은 외교적 파장을 키우고 있다.
백악관은 관련 질의에 대해 캐롤라인 레빗 대변인과 마코 루비오 국무부 장관의 기존 발언을 인용하며 “잠재적 구매 방안을 검토 중”이라는 입장을 되풀이했다. 루비오 장관은 다음 주 덴마크 외무장관과 회담에서 그린란드 문제를 논의할 예정이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 그린란드가 군사·광물 자원 측면에서 전략적 요충지라며 “미국의 국가안보에 필수적”이라고 주장해 왔다. 그러나 여론조사에서는 독립에는 우호적이지만 미국 편입에는 부정적인 그린란드 주민이 다수인 것으로 나타나 현금 지급 구상이 실현될 가능성에는 여전히 의문이 제기된다고 로이터는 전했다.
