양주시, 국회 토론회서 ‘덕정옥정선’ 조기 착공·재정 지원 건의
경기 양주시가 국회 토론회에서 경기 북부 핵심 철도 노선인 ‘덕정옥정선’의 조기 착공과 중앙정부·경기도의 재정 지원을 공식 건의했다.
양주시는 9일 국회의원회관에서 열린 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획 국회 토론회’에 참석해 양주 신도시의 교통 여건 개선을 위한 덕정옥정선의 필요성을 설명하고, 사업의 원활한 추진을 위한 실질적인 지원 방안을 요청했다.
이날 토론회는 경기도 주관으로 김동연 경기도지사와 지역 국회의원, 지자체 관계자, 철도 분야 전문가들이 참석한 가운데 ‘우리 동네 도시철도, 이제 시작이다!’를 주제로 진행됐다.
양주시를 대표해 토론자로 나선 김지현 교통과장은 덕정옥정선이 경기북부 철도망의 효율성을 높이는 핵심 연결축임을 강조했다. 해당 노선은 지하철 1호선과 GTX-C 노선이 지나는 덕정역과, 지하철 7호선 연장선인 옥정~포천선의 옥정 정거장(201역)을 잇는 도시철도로, 수도권 광역철도 접근성을 크게 개선할 것으로 기대된다.
양주시는 현재 철도 기본계획 용역을 통해 사업 타당성 확보와 재원 조달 방안을 검토 중이며, 추가경정예산 확보를 통해 예비타당성 조사 통과를 위한 선제 대응에도 나설 계획이다. 아울러 양주·포천 시민의 GTX-C 접근성 개선 방안을 구체화하는 한편, 지방자치단체의 재정 부담을 고려한 국가와 경기도의 지원 확대를 공식 건의했다.
특히 시는 덕정옥정선 총사업비가 약 4,000억 원에 달하는 가운데 지방비 분담액만 1,600억 원에 이르는 점을 강조하며, 이는 양주시 재정 여건상 큰 부담이라고 설명했다. 이에 따라 경기도와 인접 지자체 간 합리적인 재원 분담 구조 마련이 반드시 필요하다는 입장을 밝혔다.
시 관계자는 “이번 토론회는 덕정옥정선이 계획 단계를 넘어 실행 단계로 나아가기 위한 중요한 계기”라며 “경기도와 관계 기관과의 긴밀한 협력을 통해 시민들이 보다 편리한 철도 서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편, ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획(2026~2035)’은 향후 10년간 경기도 전역에 12개 노선을 신설·연장하는 법정 계획으로, 덕정옥정선이 포함되면서 양주시의 교통 환경에도 큰 변화가 예상된다.
