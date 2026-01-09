기독교 대안학교 학생들, 성인 제치고 공모전 선정

“앞 못 보는 이웃 사랑, AI로 구현”

임채환, 박율 학생. 웨이메이커 스쿨 제공

심사위원단은 기술적 완성도뿐 아니라 사회적 문제 인식과 활용 방향이 명확하다는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 특히 기술을 통해 정보 접근의 격차를 완화하고 시각장애인의 자립적인 일상을 지원하려는 목적이 분명하다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

이번 성과는 학생 개인의 공모전 수상에 그치지 않고, 웨이메이커 스쿨이 추구해 온 교육 방향이 실제 결과로 이어졌다는 점에서도 의미를 가진다. 웨이메이커 스쿨은 기독교 세계관을 바탕으로 학생들이 자신의 소명과 사회적 책임을 함께 고민하며, 문제 해결 중심의 프로젝트 학습을 통해 배움을 실천으로 연결하는 교육을 지향해 왔다.