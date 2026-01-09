기독교 대안학교 학생들, 성인 제치고 공모전 선정
“앞 못 보는 이웃 사랑, AI로 구현”
기독교 세계관을 바탕으로 대안교육 모델을 운영하고 있는 웨이메이커 스쿨(Way Maker School)의 고등학교 1학년 학생들이 연령 제한 없이 진행된 외부 프로젝트 공모전에서 성인 참가자들과 경쟁해 최종 선정되는 성과를 거뒀다.
웨이메이커 스쿨은 재학생 임채환(Daniellim), 박율(Max) 학생으로 구성된 팀이 김범수 카카오 창업자가 설립한 재단법인 브라이언임팩트가 주관한 ‘사이드프로젝트’ 지원 프로그램에 최종 선정됐다고 밝혔다. 해당 공모전은 대학생과 일반 성인 등 다양한 연령대가 참여한 가운데 진행됐으며, 두 학생은 프로젝트 선정과 함께 총 1200만 원의 지원금을 확보했다.
선정된 프로젝트는 시각장애인의 정보 접근성과 정서적 소통을 돕기 위한 AI 기반 탈부착식 스마트 기기 ‘OVIS(오비스)’다. 학생들은 학교 수업과 프로젝트 활동을 통해 ‘기술은 이웃을 돕는 도구가 되어야 한다’는 관점을 공유해 왔으며, 이 과정에서 기존 시각장애인 보조기기의 가격이 수백만 원대에 이르러 접근성이 낮다는 점에 주목했다.
이에 두 학생은 기존 선글라스나 안경에 간단히 부착해 사용할 수 있으면서도 상대적으로 낮은 비용으로 제작 가능한 보급형 기기를 직접 설계했다. 해당 기기는 AI 기술을 활용해 전방의 사물과 텍스트 정보를 음성으로 안내하며, 상대방의 얼굴 표정을 인식해 음성으로 전달함으로써 시각장애인이 일상 속 대인 소통에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 돕는 것이 특징이다.
심사위원단은 기술적 완성도뿐 아니라 사회적 문제 인식과 활용 방향이 명확하다는 점을 높이 평가한 것으로 전해졌다. 특히 기술을 통해 정보 접근의 격차를 완화하고 시각장애인의 자립적인 일상을 지원하려는 목적이 분명하다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.
이번 성과는 학생 개인의 공모전 수상에 그치지 않고, 웨이메이커 스쿨이 추구해 온 교육 방향이 실제 결과로 이어졌다는 점에서도 의미를 가진다. 웨이메이커 스쿨은 기독교 세계관을 바탕으로 학생들이 자신의 소명과 사회적 책임을 함께 고민하며, 문제 해결 중심의 프로젝트 학습을 통해 배움을 실천으로 연결하는 교육을 지향해 왔다.
송영광 교장은 “학생들이 단순히 지식을 습득하는 데서 그치지 않고, 배운 내용을 바탕으로 사회의 문제를 정의하고 해결하는 경험을 쌓도록 돕고 있다”며 “이번 프로젝트 선정은 학교 안에서 형성한 가치관과 역량이 실제 사회에서도 의미 있게 작동할 수 있음을 보여준 사례”라고 말했다.
웨이메이이커 스쿨은 앞으로도 실전 프로젝트 중심의 교육 과정을 통해 학생들이 사회적 가치를 고려한 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 커리큘럼을 운영해 나갈 계획이다. 학생들이 참여한 프로젝트 성과를 교육 환경 개선과 장학 제도로 환원하는 구조를 마련해, 경제적 배경과 관계없이 교육 기회를 확장하는 방안도 함께 모색하고 있다.
한편, 임채환, 박율 학생은 이번에 확보한 지원금을 바탕으로 ‘OVIS’ 프로젝트를 실제 서비스 형태로 발전시키기 위한 후속 개발에 착수할 예정이며, 향후 시각장애인 당사자들의 의견을 반영해 기능 고도화와 실증 과정을 진행할 계획이다.
성남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사