경찰, 이혜훈 ‘보좌진 갑질’ 혐의 고발인 조사
경찰이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 보좌진에게 폭언 등 갑질을 했다는 의혹에 대해 본격적으로 수사에 착수했다.
서울 남대문경찰서는 9일 이 후보자를 직권남용 등의 혐의로 고발한 국민의힘 이종배 서울시의원을 소환해 고발인 조사를 진행했다.
취재진과 만난 이 시의원은 “이 후보자의 끔찍한 갑질과 폭언은 우리 사회가 용납할 수 없는 인격 살인”이라며 “보좌진의 고통을 생각한다면 이 후보자는 물러나야 한다”고 말했다. 이 후보자는 국회의원 시절 인턴 직원 등 보좌진에게 상습적인 폭언을 하고 사적 업무를 시키는 등 갑질을 했다는 의혹이 불거진 바 있다. 특히 “아이큐가 한자리냐” “정말 널 죽였으면 좋겠다”고 고성을 지르는 녹취가 공개돼 논란이 일었다.
이 후보자 측은 이 후보자가 변명의 여지 없이 사죄하고 반성하고 있다는 입장이다.
