거센 비만약 돌풍…매출 1위 면역항암제 키트루다 넘었다
지난해 GLP-1 계열의 비만치료제 매출이 부동의 1위였던 면역항암제 ‘키트루다’를 뛰어넘었다는 분석이 나왔다.
9일 제약·바이오업계에 따르면 유진투자증권은 블룸버그 컨센서스 등을 인용한 보고서에서 이같이 추정했다. 지난해 일라이 릴리의 티르제파타이드(마운자로 등) 성분과 노보 노디스크의 세마글루타이드(위고비 등) 성분 비만치료제의 글로벌 매출은 각각 358억 달러(약 52조997억원), 356억 달러(약 51조7837억원)으로 잠정 집계됐다.
이는 같은 기간 키트루다 매출 315억 달러(약 45조8199억원)를 뛰어넘는 수치다. 유진투자증권은 이들 비만약 매출이 키트루다 매출을 약 13∼14% 상회할 것으로 내다봤다.
키트루다는 미국 머크(MSD)가 개발한 면역항암제로 2023년부터 세계 매출 1위를 지켜왔다. 이같은 변화에 대해 권해순 유진투자증권 연구원은 “비만·대사 질환 치료 패러다임이 항암제 중심 블록버스터 지형을 구조적으로 재편하는 신호”라고 분석했다.
비만치료제는 경구용 제품 출시 및 병용·차세대 기전 치료제로 성장을 이어갈 전망이다. 위고비 알약은 미국 식품의약품청(FDA) 승인을 받은 지 2주 만인 지난 5일(현지시간) 현지 출시됐다. ‘먹는 마운자로’로 불리는 오포글리프론도 FDA에 오는 3월 승인될 것으로 예상되고 있다. 2030년쯤엔 경구용 제품이 비만 치료제 시장의 약 30% 내외를 차지할 것으로 보인다.
권 연구원은 “올해 하반기부터는 주사제 위주의 시장에 경구제가 본격적으로 유입되며 새로운 상업화 시장을 형성할 전망”이라며 “차세대 기전의 신약도 상업화되면서 기존의 GLP-1RA 기전의 주사제 파이프라인에 대한 상업화 매력도가 연구개발 단계에서부터 점차 감소할 것으로 예상된다”고 평가했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사