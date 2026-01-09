명재성 경기도의원, 고양시청 앞 예산 편성 촉구 1인 시위
‘The 경기패스·청년기본소득’ 예산 미편성 규탄
명재성 경기도의원이 고양시의 ‘The 경기패스’와 ‘경기도 청년기본소득’ 예산 편성 촉구하며 고양시청 앞에서 1인 시위에 나섰다.
경기도의회 도시환경위원회 소속 명재성 의원(더불어민주당, 고양5)은 지난 8일 고양시청 앞에서 고양시가 교통비와 청년 지원 예산을 즉각 편성해야 한다고 촉구하며 피켓을 들고 1인 시위를 진행했다.
명 의원은 “서민들의 대중교통비 부담을 줄이고 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 기본권을 보장하는 핵심 정책임에도 고양시는 아무런 예산도 편성하지 않았다”며 “106만 시민의 삶을 외면한 행정”이라고 지적했다.
특히 명 의원은 고양시가 ‘The 경기패스’ 부담금 예산을 편성하지 않은 유일한 시·군이라는 점을 문제 삼았다. ‘The 경기패스’는 19세 이상 경기도민이 전국 어디서나 대중교통을 이용할 경우 K-패스를 기반으로 월 20~53%의 교통비 환급 혜택을 제공하는 정책으로, 교통비 부담 완화와 대중교통 이용 활성화를 목표로 하고 있다.
명 의원은 “도비 부담이 적다는 이유로 예산 편성을 거부한 것은 민생을 챙기지 않겠다는 선언과 다름없다”며 “서민 경제의 핵심인 교통비 절감을 위해 신속한 예산 편성이 필요하다”고 강조했다.
청년기본소득 예산 미편성도 도마에 올랐다. 경기도 청년기본소득은 만 24세 청년에게 1인당 연 100만원을 분기별로 지역화폐로 지급하는 제도로, 사회적 기본권 보장을 위한 경기도형 기본소득 정책이다. 성남시가 조례 폐지 이후 대체 사업을 추진하고 있는 것과 달리, 고양시는 예산을 편성하지 않아 2025년부터 해당 사업이 중단된 상태다.
명 의원은 “고양시는 교통비 지원 카드 부담금과 청년기본소득 예산 모두 ‘제로’인 유일한 지자체”라며 “예산이 편성되는 날까지 시민의 알권리를 위해 지역 곳곳을 돌며 1인 시위를 이어가겠다”고 밝혔다.
