‘남색정장’ 입고 출석한 윤석열…‘내란 우두머리’ 결심공판 시작
12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령의 변론을 마무리 짓는 결심공판이 9일 시작됐다.
서울중앙지법 형사합의25부(재판장 지귀연)는 이날 오전 9시20분쯤부터 내란 우두머리 혐의를 받는 윤 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등 군·경 수뇌부의 결심 공판을 진행 중이다.
윤 전 대통령은 흰색 셔츠에 남색 정장을 입고 오전 9시 22분 입정한 뒤 재판부를 향해 인사했다. 윤 전 대통령은 방청석을 둘러본 뒤 피고인석으로 이동한 후 옆자리의 변호사와 대화를 나누기도 했다. 김 전 장관은 남색 정장을 착용했다. 조 전 청장은 남색 정장 차림으로 흰색 마스크를 착용했고 눈을 감고 뜨는 모습을 보였다.
내란 특검에서는 박억수 특검보와 장준호·조재철·서성관·구승기 파견검사 등이 출석했다. 윤 전 대통령 변호인단에서는 윤갑근·위현석·배의철·배보윤·김계리·김홍일·송진호 변호사 등이 출석했다.
양측은 결심 공판에 앞서 특검팀이 제출한 1980년 비상계엄 선포 자료에 조작 가능성이 있다는 변호인단의 주장에 대해 공방을 벌였다. 이 자료는 특검팀이 과거 사례와 비교해 12·3 비상계엄 선포의 절차적 위법성을 입증하기 위한 것으로 알려졌다. 특검이 재판부에 윤 전 대통령에 대해 어떤 구형을 요청할지가 주목된다. 내란 우두머리 혐의의 법정형은 사형, 무기징역, 무기 금고형이기 때문이다.
재판부는 이날 특검과 피고인 측의 서류 증거 조사를 마무리하고, 이후 특검 측 최종의견과 구형, 변호인의 최후변론, 윤 전 대통령을 포함한 피고인 8명의 최후진술을 듣는 결심공판을 진행할 예정이다. 최후진술 종료까지 상당한 시간이 소요될 것으로 전망된다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
