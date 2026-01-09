공정위, 전분당 담합 조사… 주병기 “과징금 강화 아닌 합리화”
국내 전분당 업계 CJ, 삼양, 대상 등
“한국 기업 성장 속 규제도 현실화돼야”
3월 안양에 경인사무소 개소
주병기 공정거래위원장이 “전분당 업계의 담합 혐의를 포착해 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.
주 위원장은 지난 8일 세종에서 열린 기자단 신년회에서 “현재 전담 조사팀이 운영되고 있고 신속히 조사를 완료하겠다”며 이같이 말했다. 전분당은 포도당·물엿 등 과자, 음료 등 가공식품 원료로 쓰여 물가에도 영향을 주는 식료품이다. 국내 전분당 업계에는 CJ, 삼양, 대상 등이 있다.
공정위는 이 밖에도 밀가루와 달걀, 설탕 등 식품업계를 상대로 담합 여부를 조사해오고 있다. 주 위원장은 “민생 분야 담합 사건에 대해 위법성이 확인되면 엄중 조치할 것”이라고 강조했다.
과징금 한도 상향에 대해서는 “우리나라가 다른 선진국보다 훨씬 제재 수준이 낮다”며 “우리나라는 시장지배적 지위 남용에 대해 관련 매출액의 6% 이내로 과징금을 부과하고 있지만 유럽연합(EU)은 최대 30%, 일본은 15% 수준”이라고 말했다. 그러면서 “한국 기업이 글로벌 기업으로 성장하고 있는 상황에서 규제도 기업에 사회적 책임을 물을 수 있는 수준으로 현실화돼야 한다”고 했다.
이어 “구체적인 과징금 강화 수준에 대해서는 이미 발표한 바 있는데, 경제적 제재를 강화한다고 하지만 경제적 제재 합리화라는 게 더 개연성 있는 표현이라고 생각한다”며 “경제적 제재 중심으로 규제를 개혁하는 과제가 앞으로 저희가 진행할 방향”이라고 덧붙였다.
경인사무소는 오는 3월쯤 경기도 안양에 개소할 예정이다. 주 위원장은 “경기 인천의 민원인 접근성을 고려했다”며 “정원은 50명 정도로 생각하고 있고 서울사무소와 본부 인력 일부를 재배치하는 등 대부분 조사 경력 있는 직원으로 충원할 예정”이라고 설명했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
