경찰, ‘강서구청장 보궐선거 개입 의혹’ 국정원 압수수색
2023년 본투표 앞두고 “선관위 해킹 취약” 발표
김규현 당시 원장 출국금지
경찰이 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 영향을 미치려 하기 위해 국가정보원이 중앙선거관리위원회 보안에 취약점이 있다고 발표했다는 의혹을 수사 중인 것으로 확인됐다.
9일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 반부패수사대는 이달 초 서초구 내곡동 국정원에 수사관들을 보내 임의제출 형식으로 압수수색 영장을 집행했다. 경찰은 국정원이 강서구청장 재보궐 선거 본투표를 하루 앞둔 2023년 10월 10일 ‘중앙선거관리위원회 보안 점검’을 발표할 때 작성된 내부 자료들을 확보한 것으로 파악됐다. 또 당시 김규현 전 국정원장을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 입건하고 출국금지 조치한 것으로 파악됐다.
김태우 전 강서구청장의 유죄 확정판결로 진행된 당시 보궐선거에서 국민의힘은 다시 친윤 성향의 김 전 구청장을 후보로 내고 더불어민주당은 진교훈 후보를 내세웠다.
그러나 본투표를 하루 앞두고 국정원은 선관위 투개표 시스템에 해킹 취약점이 다수 발견됐다고 발표했다. 그해 7~9월 선관위, 한국인터넷진흥원과 ‘가상 해킹’을 해본 결과 유령 유권자 등록이나 사전투표 여부 조작, 득표수 조작 등이 가능했다는 것이다.
부정선거론이 다시 고개를 들며 당시 여권인 국민의힘에선 사전투표 폐지론과 수개표 주장이 강하게 제기됐다. 선관위는 “선거 결과 조작은 불가능하다”고 반박했고 야권은 국정원의 정치 개입이라고 비판했다.
선거가 민주당의 압승으로 끝나며 논란은 잠잠해졌지만 지난해 10월 국정원 출신 박선원 민주당 의원이 제보를 바탕으로 경찰에 고발장을 내면서 논란이 재점화했다. 제보는 당초 국정원이 선관위 보안에 문제를 찾지 못했다고 보고했으나 대통령실이 반려했고, 김 전 국정원장 등의 주도로 ‘해킹이 가능하다’는 취지의 보고서가 작성됐다는 내용으로 전해졌다.
경찰은 압수물 분석을 마친 뒤 보안 점검에 관여한 국정원 실무자들을 소환할 예정이다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
