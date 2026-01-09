생활물가 ‘들썩’에…돼지고기 30%·계란 1000원 할인 행사 가동
농식품부, 한돈·계란 할인 지원
2월엔 한우·한돈 행사
돼지고기와 계란 할인 행사가 시작된다. 농림축산식품부는 설 명절을 앞두고 돼지고기와 계란 할인 지원을 추진한다고 9일 밝혔다.
돼지고기 할인 행사는 이날부터 전국 9개 대형마트와 1000여개 슈퍼마켓, 하나로마트 등에서 진행된다. 최대 30%까지 가격이 할인될 예정이다. 마트에 따라서는 삼겹살의 경우 100g당 1890원, 목살은 1650원까지 소비자 판매 가격이 내려간다.
계란은 농협유통·하나로유통의 납품단가를 인하하는 데 초점을 맞췄다. 농식품부는 특란 30구 기준 6100원 이하로 납품할 경우 판당 1000원을 지원하겠다고 밝혔다. 1차 지원은 오는 15일까지, 2차는 오는 22~29일로 일정을 잡았다. 인하분만큼 소비자 판매 가격이 낮아질 수 있다. 가격 인하 효과를 배가할 수 있는 수입란도 이달 중 공급된다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 7일 “신선란 224만개 수입 절차에 즉시 착수해 1월 중 시장에 공급할 것”이라고 밝혔다.
이번 할인 지원은 고병원성 조류 인플루엔자 등 요인으로 특정 품목 물가 상승 우려가 제기된 데 따른 조치다. 축산물품질평가원에 따르면 지난 8일 기준 계란 특란 30구 소비자 판매 가격은 7086원으로 1년 전(6539원)보다 547원(8.4%) 올랐다. 농식품부 관계자는 “다음 달에는 한우와 한돈 할인 행사를 추진할 것”이라고 말했다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사