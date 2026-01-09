천안종합운동장·시민체육공원 주차장 연말부터 유료화
현재 무료로 운영 중인 천안종합운동장과 시민체육공원 부설주차장이 연말부터 유료로 전환된다.
충남 천안시는 9일 시청 중회의실에서 ‘종합운동장 부설주차장 유료화 조성공사 실시설계 최종보고회’를 열고 이같이 정했다고 밝혔다.
그동안 종합운동장과 시민체육공원 부설주차장은 무료로 개방되어 왔으나 시설 이용과 관계없는 차량의 장기 방치와 주차, 인근 상가 이용자 등의 점유로 주차난을 겪어왔다.
시는 주차면 수를 기존 1467면에서 1785면으로 늘리고, 사전정산시스템, 무인정산시스템, 차량번호 인식 시스템 등을 도입해 유료화할 방침이다.
김석필 천안시장 권한대행은 “공공시설의 운영 효율성을 높이고 이용자 중심의 주차 환경을 조성해 공공 주차체계를 바로 세우는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
