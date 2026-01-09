‘소녀상 철거 집회’ 사자명예훼손 등 혐의…정근식 교육감, 극우단체 고발
정근식 서울시교육감이 서울 시내 학교 인근에서 ‘평화의 소녀상’ 철거를 요구하는 집회를 연 극우 성향 단체를 경찰에 고발했다.
정 교육감은 9일 위안부법폐지국민행동 김병헌 대표와 회원들을 아동복지법 위반, 정보통신망법상 음란물 유포, 사자명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다.
해당 단체는 서울 성동구와 서초구 고등학교 인근에 설치된 소녀상 철거를 요구하는 집회와 종로구 수요시위를 반대하는 맞불 집회 등을 이어온 강경 우익 성향 단체다. 앞서 이재명 대통령이 지난 6일 해당 단체를 겨냥해 “사자명예훼손”이라고 지적하자 경찰은 7일 엄정 수사 방침을 밝힌 바 있다. 현재 평화의 소녀상 혐오 집회에 대해서는 여러 건의 경찰 수사가 진행 중이다.
정 교육감은 고발에 앞서 발표한 입장문에서 “위안부 피해자를 모욕한 시위 및 게시물 관련 사안은 표현의 자유를 넘어서 교육환경을 훼손하고 미성년인 학생들에게 심각한 정서적·정신적 피해를 초래한 중대한 사안”이라고 비판했다. 이어 “관련자 전원에 대한 신속하고 엄정한 수사와 합당한 처벌이 이뤄질 수 있도록 모든 법적 조치를 강구하겠다”고 강조했다.
역사적 피해자 집단 전체를 성적으로 비하하고 조롱한 행위는 사망한 피해자들의 사회적 평가를 현저히 저하시킨 사자명예훼손에 해당할 수 있다는 지적이다. 또 집회 문구가 청소년의 성적 수치심을 유발할 수 있고, 집회 장면을 온라인에 영상으로 게시한 점을 들어 아동복지법 위반과 정보통신망법상 음란물 유포 혐의도 적용된다고 주장했다.
해당 단체는 지난해 10월 평화의 소녀상이 설치된 학교 앞에서 철거를 요구하는 집회를 예고해 논란을 빚었다. 정 교육감은 당시 학교를 찾아 철거 집회를 예고한 우익단체를 향해 “역사왜곡은 반교육적 폭력”이라고 비판했다.
정 교육감은 “학생들이 역사적 진실 속에서 올바른 가치관을 형성할 수 있도록 환경을 지키는 것은 우리 모두의 책무”라며 “서울시교육청은 학교가 혐오와 모욕으로부터 안전한 교육 공간이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
