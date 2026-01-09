삼정KPMG, CES 2026 핵심 키워드는 ‘HORSE’
세계 최대 전자·IT 전시회 ‘CES 2026’의 핵심 키워드로 ‘HORSE’가 제시했다.
삼정KPMG는 9일 CES 2026의 주요 기술과 산업 변화를 종합적으로 분석한 보고서 ‘CES 2026으로 본 미래 산업 트렌드’에서 핵심 키워드로 헬스테크(Health-tech), 오픈생태계(Open ecosystem), 로봇(Robot), 자율주행(Self-driving), 에너지(Energy)를 선정했다.
올해 CES에서는 디지털 헬스를 중심으로 한 헬스테크 제품이 대거 공개됐다. 특히 사용자 데이터와 인공지능(AI) 분석을 기반으로 한 맞춤형 건강관리, 예방 인사이트를 제공하는 다양한 예측형 기술 등이 공개됐다.
보고서는 기업 간 협업을 기반으로 한 개방형 생태계가 CES 전반에서 두드러졌다고 분석했다. 현대차 계열사 보스턴다이나믹스는 구글 딥마인드와 '미래 휴머노이드 기술 개발 가속화를 위한 전략적 파트너십'을 체결했다고 CES에서 발표했다.
로봇과 AI가 결합한 피지컬 AI가 본격적으로 떠오르며 산업 현장에서 일상생활까지 AI 활용 영역이 한층 넓어졌다. 자율주행에 대한 관심도 높아지며 엔비디아가 오픈소스로 공개한 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’ 등에 이목이 집중됐다.
삼성 KPMG는 CES 2026의 기술 흐름은 산업 패러다임 전환을 주도하는 ‘게임 체인저’ 기술 4가지와 산업 확산 및 생태계 성장을 촉진하는 ‘확산 기술’ 6가지로 구분해 총 10대 트렌드도 꼽았다. 산업 구조를 근본적으로 변화시킬 게임 체인저 기술로는 AI, 로봇, 공간 컴퓨팅, 스페이스 테크, 산업 전반의 활용 확대와 시장 성장을 견인하는 확산 기술로는 스마트홈, 디지털 헬스, 모빌리티, 라이프스타일 테크, 핀테크, ESG(환경·사회·지배구조)를 선정했다.
염승훈 삼정KPMG 테크놀로지 산업 리더(부대표)는 “CES 2026에서 나타난 주요 기술 트렌드에 대한 심층 분석을 통해 국내 기업들이 선제적으로 미래 비즈니스 모델을 확보해야 한다”고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
