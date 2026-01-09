경찰, 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 20대 2명 입건
충북 청주에서 강아지와 산책하던 50대 여성 주변으로 화살을 쏜 남성 2명이 경찰 수사를 받게 됐다.
청주 청원경찰서는 양궁 화살을 쏜 20대 남성 A씨 등 2명을 특수폭행 혐의로 불구속 입건하고 소환 통보했다고 9일 밝혔다.
경찰은 전날인 8일 이들의 신원을 특정하고 주거지에 찾아갔지만 부재중이어서, 휴대전화 문자 메시지를 통해 출석을 요구한 상태라고 설명했다.
A씨 등은 지난 7일 오후 11시 40분쯤 청주시 상당구 청소년광장에서 강아지와 함께 산책하던 50대 여성 주변에 활을 쏜 혐의를 받는다.
당시 화살은 강아지로부터 1.5m, B씨로부터 2.5m 거리의 광장 화단에 꽂혔던 것으로 파악됐다.
양궁용 화살은 80㎝ 길이로 금속 재질의 화살촉이 달려있었다.
경찰은 인근 CCTV를 분석해 이들이 70여m 떨어진 도로변에 주차된 차량에서 활을 꺼내 화살을 쏘는 모습을 확인했다.
경찰 관계자는 “A씨 등이 소환 통보에 불응할 시 체포영장을 신청할 방침”이라고 말했다.
