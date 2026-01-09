울산 연말 음주운전 하루 평균 8.8건 적발
울산경찰청, 1월도 특별단속
울산경찰청은 연말연시 음주운전 특별 단속을 실시해 12월 한 달간 273건을 적발했다고 9일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 14.7%(238→273건) 증가한 수치다.
울산경찰청과 자치경찰위원회는 2025년 12월부터 2026년 1월 말까지 음주운전 특별대책을 추진 중이다.
상시 단속 외에도 남구 삼산로 등 주요 대로에 경찰 약 100여 명을 투입해 대규모 집중단속을 실시하고 있다.
12월에는 대규모 집중단속 6회를 포함해 총 25회 단속을 진행했다. 일평균 8.8건꼴로 적발이 이뤄졌다
이달은 신년회 등 음주 기회가 잦아 음주운전 사례가 증가할 것으로 예상됨에 따라 ‘연말연시 음주운전 특별대책’을 이어나간다.
단속은 출근 및 주간 시간대는 물론, 불시 단속과 대규모 집중단속도 진행한다.
아울러 자치경찰위원회와 협업해 상습 음주운전자에 대한 음주운전 방지장치 부착 제도를 운영한다.
약물운전에 대한 처벌 강화 등 올해부터 달라지는 도로교통법 개정 사항도 홍보를 강화할 계획이다.
경찰 관계자는 “음주운전 없는 안전한 교통환경을 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다”며 “시민들께서도 술자리가 있다면 반드시 대리운전이나 대중교통을 이용해 달라”고 당부했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사