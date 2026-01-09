시사 전체기사

설 명절 SRT 승차권 26일부터 예매…코레일은 19일부터

입력:2026-01-09 10:26
SR 직원이 서울 강남구 수서역 승강장에 정차된 SRT에 오르고 있다. 연합뉴스

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 오는 26일~29일 나흘간 설 명절 SRT 승차권 예매를 진행한다고 9일 밝혔다. 예매 대상은 2월 13일부터 18일까지 6일간 운행하는 열차다.

경로·장애인·국가유공자 등 교통약자를 대상으로 한 우선 예매는 26일~27일 이틀간 오전 9시부터 오후 3시까지 열린다. 사전에 등록한 장애인, 국가유공자 및 만 65세 이상 고객이 전용 홈페이지(etk.srail.kr)에서 온라인으로 예매할 수 있다.

설 명절 승차권 예매부터는 전화접수 예매에 인공지능(AI) 기술을 적용한 보이스봇 서비스를 추가한다. 통화량 급증으로 발생하는 상담 대기시간을 줄이고 통화가 끝나면 예약내용을 바로 문자로 받아볼 수 있도록 했다.

교통약자를 포함한 전 국민 대상 예매는 28~29일 오전 7시부터 오후 1시까지 할 수 있다. 28일은 경부·경전·동해선 열차, 29일은 호남·전라선 열차 예매를 받는다.

예매한 승차권은 29일 오후 3시부터 2월 1일 자정까지 결제해야 하며 우선 예매 기간에 예매한 승차권은 2월 4일 자정까지 결제할 수 있다. 예매 후 최종 결제하지 않은 승차권은 자동 취소된다. 예매 기간 내 판매되지 않거나 취소된 잔여 좌석은 29일부터 온·오프라인에서 일반 승차권처럼 구입할 수 있다.

한국철도공사(코레일)는 오는 15~16일 교통약자 사전 예매를, 19~21일 전 국민 대상 예매를 진행한다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

