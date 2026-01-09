설 명절 SRT 승차권 26일부터 예매…코레일은 19일부터

SR 직원이 서울 강남구 수서역 승강장에 정차된 SRT에 오르고 있다. 연합뉴스

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 오는 26일~29일 나흘간 설 명절 SRT 승차권 예매를 진행한다고 9일 밝혔다.