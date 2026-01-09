무신사, 중국 진출 100일 만에 100억 돌파

온·오프라인 채널 간 시너지 효과

상하이 매장 오픈 20일 만에 방문객 10만명 넘어

무신사 스토어 상하이 안푸루 방문객 모습. 무신사 제공.

무신사가 중국 시장 진출 100일 만에 온·오프라인 통합 누적 거래액이 100억원을 돌파했다고 9일 밝혔다. 지난달 말까지 누적 거래액은 110억원이다.



중국 시장에서의 빠른 성장엔 온·오프라인 채널 간 시너지가 작용한 것으로 분석된다. 중국 전자 상거래 플랫폼 티몰 내 무신사 스탠다드·스토어 거래액은 지난해 9월 약 5억원에서 지난달 44억원으로 9배 수준이 됐다.



지난달 상하이 매장 오픈을 기점으로 온라인 채널 거래액도 상승세를 보였다. 무신사 스토어 상하이 안푸루가 문을 연 후 티몰 무신사 스토어 거래액은 전월 대비 2배 이상 늘며 월간 기준 최대치를 기록했다. 구매자의 85% 이상이 2030 세대다. K트렌드에 민감한 소비층이 오프라인 매장 경험을 온라인 구매로 이어가고 있는 것으로 풀이된다.



무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점과 무신사 스토어 상하이 안푸루는 26일만에 합계 누적 방문객 10만명을 넘어섰다. 같은 기간 오프라인 거래액도 10억원을 돌파했다.



무신사는 오프라인 사업 확장에 속도를 내며 성과를 이어간다는 계획이다. 오는 3월엔 상하이 난징둥루 신세계 신완센터에 매장을 연다. 상반기 중 항저우 등 상하이 외 지역으로 거점을 넓힐 예정이다. 2026년까지 중국 내 매장을 10개 이상으로 늘리고 2030년까지 100개 매장을 출점하는 것을 목표로 하고 있다.



무신사 관계자는 “중국 시장에 대한 정교한 데이터 분석을 바탕으로 단기간에 유의미한 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 K패션에 관심이 높은 중국 MZ세대의 소비 트렌드에 기반한 온·오프라인 연계 운영을 고도화하고 중국 시장에서 지속 가능한 성장 모델을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



