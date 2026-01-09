전북도, 투자협약 기업 10곳 중 7곳 ‘실투자’
전담관리제 도입 효과
민선8기 실투자율 73%로 상승
전북특별자치도가 기업 유치를 위해 체결한 투자협약 가운데 10곳 중 7곳이 실제 투자로 이어진 것으로 나타났다.
9일 전북도에 따르면 민선 8기 체결된 투자협약 가운데 실제 투자로 이어진 비율은 73%를 상회하는 것으로 집계됐다. 이는 지난해 6월 기준 실투자율 57%에서 3개월 만에 16% 포인트 상승한 수치다.
지난해 9월 기준 전북도가 체결한 투자협약은 모두 227건이다. 이 중 46개 기업(30.4%)은 투자를 완료해 공장 가동 등 실제 운영에 돌입했다.
96개 기업(42.3%)은 입주 계약을 마치거나 공사를 진행 중인 단계다. 입주 계약 53개소, 건설 단계 36개소, 준공 완료 7개소 등 정상적으로 투자 이행이 이어지고 있다. 나머지 63개 기업(27.8%)은 투자 준비 단계에 있는 것으로 파악됐다.
전북도는 투자 실효성을 높이기 위해 지난해 7월 ‘투자유치기업 전담관리제’를 도입했다. 기업별로 전담 공무원을 지정해 투자협약 체결 이후 사업 착공, 준공, 실제 가동까지 전 과정을 밀착 관리하는 제도다.
제도 시행 이후 지난해 9월까지 접수된 기업 애로사항은 모두 20건으로, 이 가운데 16건은 즉시 해결됐고 나머지 4건은 단기·중장기 과제로 지속 관리되고 있다. 공장 부지 보조금 지원, 환경 인허가 절차 지원, 자금 조달 연계 등이 대표적인 해결 사례다.
전북도 관계자는 “투자협약 체결에 그치지 않고 실제 투자와 가동으로 이어지도록 도정 역량을 집중하고 있다”며 “기업이 현장에서 체감할 수 있는 지원을 통해 지역경제 활성화로 연결되도록 하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
