트럼프 “내 권력 제한할 수 있는 건 내 도덕성 뿐”
도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 권력 행사를 유일한 제약할 수 있는 것은 ‘자신의 도덕성’뿐이라고 밝히며 국제법과 기존 국제질서를 사실상 부정하는 인식을 노골적으로 드러냈다. 국제법·조약보다 국가의 힘이 우선이라는 인식을 공개적으로 선언한 것이다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 최근의 현안과 관련한 인터뷰에서 “전 세계적 권력 행사에 한계가 있느냐”는 질문에 “나 자신의 도덕성과 판단만이 나를 멈출 수 있다”고 말했다. 그는 “국제법이 필요하지 않다”며 “사람들을 해칠 생각은 없다”고 덧붙였다. 국제법을 준수하느냐는 질문에는 “그렇다”고 답하면서도 국제법이 미국에 어떻게 적용되는지는 자신이 판단하겠다는 점을 분명히했다.
NYT는 이같은 발언이 트럼프 대통령의 세계관을 가장 직설적으로 드러낸 사례였다고 평가했다. 트럼프 군사·경제·정치적 수단을 동원해 미국의 우위를 공고히 하는 데 법과 규범보다 힘이 중요하다고 인식하고 있으며, 이전 대통령들이 이를 충분히 활용하지 못했다고 보고 있다는 것이다.
트럼프 대통령은 최근 베네수엘라에 대한 군사 개입, 이란 핵시설 타격, 그린란드에 대한 영유권 주장 등을 자신의 성과로 언급하며 자신감을 드러냈다. 특히 덴마크령이자 나토 동맹국 영토인 그린란드에 대해 “소유권이 매우 중요하다”며 “임대나 조약으로는 얻을 수 없는 힘이 있다”고 강조했다. 이는 주권과 국경보다 미국의 전략적 이익을 우선시하는 시각을 반영한 발언으로 해석된다.
북대서양조약기구(NATO)에 대해서도 트럼프 대통령은 미국이 중심에 서지 않으면 의미가 없다고 주장했다. 그는 유럽 국가들이 국방비 지출을 늘린 것은 자신의 압박 덕분이라며 “내가 없었으면 러시아는 이미 우크라이나 전역을 차지했을 것”이라고 말했다.
러시아와의 핵무기 통제 협정이 곧 만료되는 상황에 대해서도 그는 “만료되면 더 나은 협정을 하면 된다”며 개의치 않는 태도를 보였다. 중국의 핵전력 증강과 대만 문제에 대해서는 자신이 재임 중일 때는 중국이 군사 행동에 나서지 않을 것이라고 주장했다.
미 의회는 트럼프 대통령의 베네수엘라 군사 개입을 견제하기 위한 결의안을 가결시키며 견제에들어갔다. 미국 트럼프 대통령은 국내에서도 필요하다면 주방위군과 군 병력을 투입할 수 있다는 입장을 고수하고 있다. 국제사회에서는 그의 발언과 행보가 전후 국제질서의 근간을 흔들 수 있다는 우려가 커지고 있다고 NYT는 전했다.
