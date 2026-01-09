또 이혜훈 폭언…심야에 전화해 “아 말 좀 해!!” 보좌진에 고함
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 심야 시간대에 보좌진에게 전화해 “너 그렇게 XXX(대소변)을 못 가리냐” 등의 폭언을 했다는 녹음 파일이 공개됐다.
주진우 국민의힘 의원이 자신의 페이스북에 9일 공개한 음성 파일에서 따르면, 이 후보자는 과거 국회의원 시절 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 보좌진에게 “기가 막혀서. 휴대전화로 검색이 안 되는 게 얼마나 많은지 알아? 그것도 몰랐단 말이야? 너 언론 담당하는 애 맞니?”라며 “너 그렇게 XXX을 못 가리냐”고 고함을 쳤다.
보좌진이 대꾸하지 않자 “아, 말 좀 해라!”라며 소리를 지르기도 했다. 이 후보자가 전화를 건 시각은 퇴근 이후인 밤 10시25분쯤이다.
앞서 이 후보자는 2017년 당시 바른정당 의원 시절에도 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원에게 괴성을 지르면서 “너 아이큐가 한 자릿수냐” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다”고 말한 사실이 알려져 논란이 인 바 있다.
한 전직 보좌진은 “이 후보자는 특히 본인이 언급되는 기사에 극도로 예민해 분노를 조절 못 하는 습성이 있었다”고 주 의원실에 전했다.
주 의원은 “심야에 전화하는 것 자체가 폭력인데 이 후보자는 새벽 폭언도 다반사였다”며 “이런 쓰레기 같은 인성의 장관은 대한민국 국민의 자존심이 허락하지 않는다. 당장 사퇴하라”고 했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사