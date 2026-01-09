시사 전체기사

또 이혜훈 폭언…심야에 전화해 “아 말 좀 해!!” 보좌진에 고함

입력:2026-01-09 10:07
공유하기
글자 크기 조정
주진우 국민의힘 의원 페이스북 캡처

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 심야 시간대에 보좌진에게 전화해 “너 그렇게 XXX(대소변)을 못 가리냐” 등의 폭언을 했다는 녹음 파일이 공개됐다.

주진우 국민의힘 의원이 자신의 페이스북에 9일 공개한 음성 파일에서 따르면, 이 후보자는 과거 국회의원 시절 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 보좌진에게 “기가 막혀서. 휴대전화로 검색이 안 되는 게 얼마나 많은지 알아? 그것도 몰랐단 말이야? 너 언론 담당하는 애 맞니?”라며 “너 그렇게 XXX을 못 가리냐”고 고함을 쳤다.

보좌진이 대꾸하지 않자 “아, 말 좀 해라!”라며 소리를 지르기도 했다. 이 후보자가 전화를 건 시각은 퇴근 이후인 밤 10시25분쯤이다.

앞서 이 후보자는 2017년 당시 바른정당 의원 시절에도 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원에게 괴성을 지르면서 “너 아이큐가 한 자릿수냐” “내가 정말 널 죽였으면 좋겠다”고 말한 사실이 알려져 논란이 인 바 있다.

한 전직 보좌진은 “이 후보자는 특히 본인이 언급되는 기사에 극도로 예민해 분노를 조절 못 하는 습성이 있었다”고 주 의원실에 전했다.

주 의원은 “심야에 전화하는 것 자체가 폭력인데 이 후보자는 새벽 폭언도 다반사였다”며 “이런 쓰레기 같은 인성의 장관은 대한민국 국민의 자존심이 허락하지 않는다. 당장 사퇴하라”고 했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
청소부가 발견한 현관문 비닐봉지 속 101만원[아살세]
[단독] KT 위약금 면제 첫날, 이통사 ‘보조금 전쟁’ 시작됐다
학폭 가해자 8명, 강원대 간다…최저등급 부여·감점에도 합격선
“무안 공항 둔덕 없었으면 전원 생존” 항철위 조사 결과
“1박에 200만원 이상”…강호동 농협회장, 해외 출장비 논란
초등생 목덜미 잡아 교실 밖 쫓아낸 교사…“해임 정당”
트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명
한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로
국민일보 신문구독