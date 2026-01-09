이 대통령, 13~14일 日나라현 방문…‘셔틀외교’ 지속

13일 정상회담 및 만찬

중·일 갈등 관련 언급 주목

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 한일 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령 취임 후 다섯 번째이자, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후로는 두 번째 한·일 정상회담이다.