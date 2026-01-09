시사 전체기사

이 대통령, 13~14일 日나라현 방문…‘셔틀외교’ 지속

입력:2026-01-09 10:06
13일 정상회담 및 만찬
중·일 갈등 관련 언급 주목

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 한일 정상회담 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령이 13∼14일 일본 나라현을 방문한다. 나라현은 다카이치 사나에 일본 총리의 고향으로, 양국의 ‘셔틀외교’를 이어가는 차원이다.

청와대는 9일 보도자료에서 “이 대통령이 사나에 총리 초청에 따라 1박 2일 방일 일정을 소화한다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난해 10월 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 가진 한·일 정상회담에서 “셔틀외교 정신에 따라 다음에는 제가 일본을 방문해야 하는데, 가능하면 나라현으로 가고 싶다”는 뜻을 다카이치 총리에게 전한 바 있다.

이 대통령은 13일 오후 나라현에 도착해 다카이치 총리와 정상회담 및 만찬을 한다. 이 대통령 취임 후 다섯 번째이자, 이시바 시게루 전 총리가 사퇴하고 다카이치 총리가 취임한 이후로는 두 번째 한·일 정상회담이다.

약 두 달 반 만에 이뤄지는 다카이치 총리와의 회담에서 이 대통령은 지역 및 국제 현안과, 경제·사회·문화 등 민생에 직결된 다양한 분야의 협력 강화 방안을 논의할 예정이라고 청와대는 설명했다.

최근 중·일 갈등이 고조되는 상황에서 한·일 정상이 이와 관련해 어떤 대화를 나눌 것인지에도 관심이 모인다.

이 대통령은 방일 이틀 차인 14일에는 다카이치 총리와의 친교 행사, 동포 간담회 등을 소화한 뒤 귀국할 예정이다.

청와대는 “이번 일본 방문으로 상대국을 수시로 오가는 셔틀외교의 의의를 살리는 동시에 미래지향적이고 안정적인 한일관계의 발전 기조를 확고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이동환 기자 huan@kmib.co.kr

