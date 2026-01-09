시사 전체기사

곽재선 KG그룹 회장, 생산현장 방문… “소통·안전 중요”

입력:2026-01-09 10:00
곽재선 회장이 KGM 평택공장 조립라인 현장을 방문해 직원들 격려하고 있다. KG그룹 제공

KG그룹은 곽재선 회장이 지난 6일 2026년 병오년 새해 첫 공식 일정으로 KGM과 KG스틸 생산현장을 방문했다고 9일 밝혔다.

곽 회장은 KGM 평택공장 생산(차체, 조립) 라인과 KG스틸 당진 공장 내 냉연공장 PL/TCM(녹 제거 및 압연), CGL(아연도금) 공정 등을 생산 현장을 둘러봤다. 이후 간담회를 통해 직원들과 소통하는 시간을 가졌다. 자필 서명한 저서 ‘곽재선의 창’을 전달하기도 했다.

KG그룹은 올해부터 분기 및 반기별로 곽 회장이 직접 생산현장을 방문해 임직원들과 다양한 방식으로 소통하는 ‘현장 중심의 스킨십 경영’을 더욱 강화할 계획이다.

곽 회장은 “국내외 자동차 시장이 어려운 상황에서도 전 임직원이 힘을 모아 2026년 새해에 ‘무쏘’를 성공적으로 출시할 수 있었다”고 감사 인사를 전했다. 이어 “조직 내부의 원활한 소통 구조와 상호 배려의 안전 문화가 무엇보다 중요하다”며 “2026년이 KG가 실질적인 변화와 도약을 이루는 전환점이 되길 기대한다”고 말했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

