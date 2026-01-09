[속보] ‘내란 우두머리’ 윤석열 결심공판 시작…사형 구형 주목
헌정사상 최초로 현직 대통령 신분으로 구속기소 된 윤석열 전 대통령의 ‘내란 우두머리’ 혐의 사건에 대한 결심공판이 9일 시작됐다.
서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 이날 오전 9시20분 내란 우두머리 혐의를 받는 윤 전 대통령과 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관, 조지호 전 경찰청장 등 군·경 수뇌부의 결심 공판을 열었다.
오전 9시 22분쯤 법정에 모습을 드러낸 윤 전 대통령은 흰색 셔츠에 검은색 정장 차림이었다. 그는 재판부를 향해 인사를 한 뒤 잠시 방청석을 둘러보고 피고인석에 착석했다.
함께 기소된 김용현 전 장관은 남색 터틀넥에 남색 정장을 입고 출석했으며, 조지호 전 청장은 흰색 셔츠와 남색 정장을 입고 흰색 마스크를 쓴 채 눈을 질끈 감았다 뜨는 등 긴장한 기색을 내비쳤다.
내란 특검팀에서는 박억수 특검보와 장준호·조재철·서성광·구승기 파견검사 등이 출석했으며, 윤 전 대통령 변호인단에서는 윤갑근·위현석·배의철·배보윤·김계리·김홍일·송진호 변호사 등이 출석했다.
김 전 장관 변호인단 중에서는 이하상·유승수·고영일·권우현·김지미 등 변호사가 출석했다.
윤 전 대통령은 김 전 장관 등과 공모해 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태의 징후 등이 없었는데도 위헌·위법한 비상계엄을 선포하는 등 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으킨 혐의를 받는다.
계엄군과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄해 비상계엄 해제 의결을 방해하고, 우원식 국회의장, 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표), 한동훈 전 국민의힘 대표 등 주요 인사와 중앙선거관리위원회 직원을 체포·구금하려 했다는 혐의도 받는다.
윤 전 대통령은 지난해 7월 내란 특검팀에 재구속된 이후 내란 우두머리 혐의 재판에 한동안 출석하지 않다가 대척점에 선 곽종근 전 육군특수전사령관이 증인으로 나온 지난해 10월 30일부터 꾸준히 법정에 나와 방어권을 행사해왔다.
이날 결심에서는 윤 전 대통령에 대한 특검팀의 구형량이 주목할 점이다. 형법상 내란 우두머리죄의 법정형은 사형과 무기징역, 무기금고 세 가지뿐이다.
30년 전인 1996년 12·12 군사반란과 5·18 광주민주화항쟁 관련 내란 수괴(형법 개정 후 내란 우두머리) 등 혐의로 기소된 전두환 전 대통령에게는 사형이 구형됐었다.
앞서 조은석 특검은 전날 특검보와 부장검사 이상 주요 간부를 소집해 6시간 동안 구형량 회의를 진행한 것으로 전해진다.
회의에서는 사형을 구형해야 한다는 의견이 많이 나온 것으로 알려졌다.
윤 전 대통령이 무력으로 정치적 반대 세력을 제거하고 권력을 독점·유지하려고 한 죄책이 중하고 공판 내내 책임 회피로 일관하며 반성의 기미가 없는 점 등을 고려해 단죄해야 한다는 의미다.
다만, 일부에서는 사형 구형 시 사회적 파장과 예상되는 실질 형량 등을 고려해 무기징역 구형이 적절하다는 의견도 나온 것으로 알려졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
