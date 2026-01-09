시사 전체기사

[속보] 李대통령, 13~14일 방일…다카이치와 정상회담

입력:2026-01-09 09:25
수정:2026-01-09 10:12
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 오는 13일부터 1박 2일 일정으로 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 총리와 정상회담을 연다. 이 대통령 취임 후 다섯 번째 한·일 정상회담이자 다카이치 총리 취임 이후로는 두 번째 만남이다.​

청와대는 9일 “이 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 초청에 따라 13~14일 1박 2일 방일 일정을 소화한다”고 밝혔다. 나라현은 다카이치 총리의 정치적 고향이다.

이번 방일은 이 대통령이 직접 제안해 성사됐다. 이 대통령은 지난해 10월 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한·일 정상회담에서 “셔틀 외교 정신에 따라 다음에는 제가 일본을 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가고 싶다”는 의사를 전달한 바 있다.​

이 대통령은 방일 첫날인 13일 오후 나라현에 도착해 다카이치 총리와 정상회담을 하고 만찬을 이어갈 예정이다.

두 정상은 약 두 달 반 만에 다시 마주 앉아 지역 및 국제 정세를 논의하고 경제·사회·문화 등 민생과 직결된 양국 간 실질 협력 강화 방안을 모색할 계획이다.

특히 최근 중·일 갈등 관련 양 정상이 이와 관련해 어떤 해법을 논의할지 주목된다.

이 대통령은 이튿날인 14일 다카이치 총리와의 친교 행사와 동포 간담회 일정을 소화한 뒤 귀국길에 오른다.​

청와대는 “이번 일본 방문으로 상대국을 수시로 오가는 셔틀 외교의 의의를 살리는 동시에 미래지향적이고 안정적인 한·일 관계의 발전 기조를 확고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

