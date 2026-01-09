[속보] 李대통령, 13~14일 방일…다카이치와 정상회담

[속보] 李대통령, 13~14일 방일…다카이치와 정상회담
이재명 대통령이 오는 13일부터 1박 2일 일정으로 일본 나라현을 방문해 다카이치 사나에 총리와 정상회담을 연다. 이 대통령 취임 후 다섯 번째 한·일 정상회담이자 다카이치 총리 취임 이후로는 두 번째 만남이다.
청와대는 9일 “이 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리 초청에 따라 13~14일 1박 2일 방일 일정을 소화한다”고 밝혔다. 나라현은 다카이치 총리의 정치적 고향이다.
이번 방일은 이 대통령이 직접 제안해 성사됐다. 이 대통령은 지난해 10월 말 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 한·일 정상회담에서 “셔틀 외교 정신에 따라 다음에는 제가 일본을 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가고 싶다”는 의사를 전달한 바 있다.
이 대통령은 방일 첫날인 13일 오후 나라현에 도착해 다카이치 총리와 정상회담을 하고 만찬을 이어갈 예정이다.
두 정상은 약 두 달 반 만에 다시 마주 앉아 지역 및 국제 정세를 논의하고 경제·사회·문화 등 민생과 직결된 양국 간 실질 협력 강화 방안을 모색할 계획이다.
특히 최근 중·일 갈등 관련 양 정상이 이와 관련해 어떤 해법을 논의할지 주목된다.
이 대통령은 이튿날인 14일 다카이치 총리와의 친교 행사와 동포 간담회 일정을 소화한 뒤 귀국길에 오른다.
청와대는 “이번 일본 방문으로 상대국을 수시로 오가는 셔틀 외교의 의의를 살리는 동시에 미래지향적이고 안정적인 한·일 관계의 발전 기조를 확고히 할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
