11월 경상수지 122억달러 흑자…반도체 등 수출호조로 동월 최대
반도체와 자동차 등 주력 품목의 수출 호조에 힘입어 지난해 11월 우리나라 경상수지 흑자 규모가 동월 기준 역대 최대치를 갈아치웠다.
한국은행이 9일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 지난해 11월 경상수지는 122억4000만 달러(약 17조8000억원) 흑자를 기록했다.
이는 31개월 연속 흑자 행진이며, 주춤했던 10월(68억1000만 달러)이나 전년 동월(100억5000만 달러)과 비교해도 대폭 증가한 수치다.
지난해 1월부터 11월까지의 누적 경상수지 흑자는 1018억2000만 달러로, 전년 동기(866억8000만 달러) 대비 17.5%나 급증하며 역대 최대 기록을 세웠다.
흑자 확대를 견인한 것은 단연 상품수지다. 11월 상품수지 흑자는 133억1000만 달러로, 전월(78억2000만 달러)의 1.7배 수준으로 껑충 뛰었다.
수출은 601억1000만 달러로 전년 동월 대비 5.5% 늘었다.
한은은 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 급증과 비IT 부문인 승용차의 선전이 맞물려 전체 수출이 2개월 만에 증가세로 돌아섰다고 분석했다.
통관 기준으로 반도체(38.7%)와 승용차(10.9%)가 두 자릿수 증가율을 보인 반면, 무선통신기기(-6.1%)와 철강제품(-9.9%)은 감소했다.
수입은 468억 달러로 전년 대비 0.7% 감소했다. 에너지 가격 안정화로 가스(-33.3%), 원유(-14.4%) 등 원자재 수입이 7.9% 줄어든 영향이 컸다.
반면 정보통신기기(16.5%)·수송장비(20.%) 등을 중심으로 자본재(4.7%)와 소비재(19.9%) 수입은 늘어났는데, 특히 금 수입이 554.7%나 급증했다.
서비스수지는 27억3000만 달러 적자를 냈다. 추석 여행 성수기가 지나면서 여행수지 적자가 전월보다 줄어 전체 적자 폭은 10월(-37억5000만 달러)보다 축소됐다.
본원소득수지 흑자는 해외 투자자에 대한 배당금 지급 영향으로 전월 29억4000만 달러에서 18억3000만 달러로 감소했다.
자본 유출입을 나타내는 금융계정 순자산은 82억7000만 달러 증가했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 122억6000만 달러 늘었고, 외국인의 국내 투자는 채권 위주로 57억4000만 달러 증가했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사