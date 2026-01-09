“라부부가 북한산?” 영상 논란…팝마트 “정품 아냐”
중국 소셜미디어에 인기 캐릭터 인형 ‘라부부’가 북한 공장에서 생산되는 듯한 영상이 올라와 논란이 일자, 제조사가 “북한에서 정품을 생산하지 않는다”며 공식 부인했다.
8일(현지시간) 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스에 따르면 라부부의 모회사인 중국 팝마트 측은 “라부부 생산 기지는 중국 광둥·장시·구이저우·광시 지역과 캄보디아, 베트남, 인도네시아, 멕시코에만 있다”며 “이들 지역 외에는 생산 시설이 없다”고 선을 그었다.
논란의 발단은 지난달 말 중국 숏폼 플랫폼 ‘더우인’에 올라온 영상이었다.
해당 영상에는 “북한에서 생산된 라부부 장난감”이라는 설명과 함께, 수십명의 노동자가 재봉틀로 인형을 만드는 모습이 담겼다.
특히 작업장 벽면에는 “자력갱생의 힘, 자력번영”, “증산 절약 투쟁” 등 북한 특유의 붉은색 선전 구호가 선명하게 붙어 있어 촬영 장소가 북한임을 짐작게 했다.
영상 게시자는 라부부로 추정되는 인형을 들어 보이며 중국어로 “북한 생산 라인에서 라부부를 보는 느낌은 어떠냐”고 묻기도 했다.
이 계정은 북한 여행을 주선하는 중국 여행사가 운영하는 것으로, 과거에도 북한 라선 지역 여행 영상을 여러 차례 게시한 바 있다.
최근 라부부 인형이 전 세계적으로 폭발적인 인기를 끌면서 위조품, 이른바 ‘짝퉁’ 유통 문제도 심각해지고 있다.
지난해 8월 미국 소비자제품안전위원회(CPSC)는 가짜 라부부 인형에 대해 긴급 안전 경고를 발령했다. 위조품이 쉽게 파손되어 작은 조각이 떨어져 나갈 경우, 어린이들이 이를 삼켜 질식할 위험이 있다는 이유에서다.
같은 달 미국 세관국경보호국(CBP)은 시애틀에서 약 50만달러(약 7억원) 상당의 위조 라부부 인형을 적발해 압수하기도 했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
