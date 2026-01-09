지난해 신차 3대 중 1대는 ‘하이브리드’…주류 차종으로 껑충
지난해 국내에서 팔린 신차 3대 중 1대가 하이브리드 모델인 것으로 나타났다.
전기차 전환의 과도기적 대안으로 여겨졌던 하이브리드 차량이 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)을 틈타 자동차 시장의 주류 파워트레인으로 확고히 자리 잡았다는 평가다.
9일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 국내 시장에서 판매된 하이브리드 차량은 총 35만9134대로 집계됐다.
월평균 판매량이 3만대를 상회하는 추세를 고려할 때, 지난해 연간 판매량은 39만대를 가볍게 넘어설 것으로 추정된다.
브랜드별 실적을 보면 기아가 16만 6483대를 판매하며 1위를 차지했고, 현대자동차가 15만 9191대로 그 뒤를 바짝 쫓았다.
차종별로는 ‘국민 스포츠유틸리티차량(SUV)’ 기아 쏘렌토 하이브리드가 6만3769대 판매되며 흥행을 주도했고, 기아 카니발(4만2251대)과 현대차 싼타페(4만392대)도 나란히 4만대 고지를 넘기며 힘을 보탰다.
르노코리아의 그랑 콜레오스 하이브리드 모델 역시 3만2649대가 팔리며 시장 안착에 성공했다는 평을 받았다.
하이브리드 시장의 성장세는 수치로도 명확히 드러난다. 2021년만 해도 12%에 불과했던 국내 시장 내 하이브리드 비중은 불과 5년 만인 지난해 33% 수준으로 급성장했다.
특히 기아는 지난해 11월까지 하이브리드 판매량(16만6483대)이 가솔린 모델(20만6061대)을 턱밑까지 추격했다. 현대차 역시 같은 기간 가솔린 모델(30만4648대) 대비 하이브리드(15만9191대) 비중이 크게 늘어났다.
업계는 이러한 하이브리드 선호 현상이 당분간 지속될 것으로 내다보고 있다. 올해 역시 기아가 소형 SUV 최강자인 셀토스 2세대 모델에 하이브리드를 탑재해 출시할 예정이며, 현대차의 고급차 브랜드 제네시스도 주력 모델인 GV80에 하이브리드 라인업을 추가한다. 현대차 준중형 SUV 투싼의 완전 변경 모델에도 하이브리드가 적용될 것으로 보인다.
업계 관계자는 “한때 하이브리드는 전기차 시대로 넘어가는 징검다리 역할에 그칠 것이라는 전망이 많았지만, 전기차 시장의 침체가 길어지면서 오히려 가장 현실적이고 매력적인 대안으로 소비자들의 선택을 받고 있다”고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사