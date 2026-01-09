시사 전체기사

김정은, 생일날 푸틴에 회답서한 "모든 정책 무조건 지지"

입력:2026-01-09 07:18
블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령이 2024년 6월 19일 북한 평양에서 김정은 북한 국무위원장과 회담에 앞서 악수하고 있다. 뉴시스

김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 회답 서한을 보냈다.

9일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 보낸 축전에서 “당신이 보내준 따뜻한 축하편지를 기쁜 마음으로 반갑게 받았다”며 “이 기회를 빌어 당신과의 친분관계를 가장 귀중한 것으로 그리고 자랑으로 간직하고 있다”고 말했다.​

특히 김 위원장은 푸틴 대통령에 대한 전폭적인 지지를 재확인했다. 그는 “나는 당신의 모든 정책과 결정들을 무조건적으로 존중하고 무조건적으로 지지할 것”이라며 “이 선택은 불변하며 영원할 것”이라고 강조했다.


김 위원장은 양국 협력에 대해서도 “우리들의 긴밀한 협력은 앞으로도 조로(북러) 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계의 정신에 맞게 그리고 두 나라의 전략적 이익과 양국 인민의 지향과 염원에 부합되게 여러 방면에서 계속될 것”이라고 밝혔다.​

이번 서한이 ‘회답’ 형식을 띠고 있는 점으로 미루어 볼 때, 푸틴 대통령이 먼저 김 위원장에게 축전을 보낸 것으로 추정된다. 다만, 북한 매체가 그 내용을 공개하지는 않았다.

김 위원장이 답신을 보낸 날짜가 1월 8일이라는 점을 고려하면, 푸틴 대통령이 김 위원장의 생일을 축하하는 메시지를 보냈을 가능성이 제기된다.

김 위원장은 1984년 1월 8일생으로 알려져 있으나, 북한 당국은 이를 공식적으로 발표하지 않고 있다.

앞서 김 위원장 역시 지난해 10월 푸틴 대통령의 생일에 맞춰 축전을 보내며 친분을 과시한 바 있다. 다만 북한 매체는 이번에 푸틴 대통령이 보낸 축전의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

