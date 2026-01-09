김정은, 생일날 푸틴에 회답서한 “모든 정책 무조건 지지”
김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 회답 서한을 보냈다.
9일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 보낸 축전에서 “당신이 보내준 따뜻한 축하편지를 기쁜 마음으로 반갑게 받았다”며 “이 기회를 빌어 당신과의 친분관계를 가장 귀중한 것으로 그리고 자랑으로 간직하고 있다”고 말했다.
특히 김 위원장은 푸틴 대통령에 대한 전폭적인 지지를 재확인했다. 그는 “나는 당신의 모든 정책과 결정들을 무조건적으로 존중하고 무조건적으로 지지할 것”이라며 “이 선택은 불변하며 영원할 것”이라고 강조했다.
김 위원장은 양국 협력에 대해서도 “우리들의 긴밀한 협력은 앞으로도 조로(북러) 사이의 포괄적인 전략적 동반자 관계의 정신에 맞게 그리고 두 나라의 전략적 이익과 양국 인민의 지향과 염원에 부합되게 여러 방면에서 계속될 것”이라고 밝혔다.
이번 서한이 ‘회답’ 형식을 띠고 있는 점으로 미루어 볼 때, 푸틴 대통령이 먼저 김 위원장에게 축전을 보낸 것으로 추정된다. 다만, 북한 매체가 그 내용을 공개하지는 않았다.
김 위원장이 답신을 보낸 날짜가 1월 8일이라는 점을 고려하면, 푸틴 대통령이 김 위원장의 생일을 축하하는 메시지를 보냈을 가능성이 제기된다.
김 위원장은 1984년 1월 8일생으로 알려져 있으나, 북한 당국은 이를 공식적으로 발표하지 않고 있다.
앞서 김 위원장 역시 지난해 10월 푸틴 대통령의 생일에 맞춰 축전을 보내며 친분을 과시한 바 있다. 다만 북한 매체는 이번에 푸틴 대통령이 보낸 축전의 구체적인 내용은 공개하지 않았다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사