‘AI 짝퉁 영상’ 가장 많이 본 나라는 한국
인공지능(AI)을 이용해 저품질로 대량 생산된 이른바 ‘AI 슬롭(AI Slop)’ 유튜브 콘텐츠를 가장 많이 소비한 나라가 한국이라는 조사 결과가 나왔다.
9일 AI 영상 편집 플랫폼 카프윙(Kapwing)에 따르면, 지난해 11월 기준 국가별 인기 유튜브 채널 상위 100개를 분석한 결과 한국 기반 AI 슬롭 채널들의 누적 조회 수가 84억5000만회로 조사 대상 국가 중 1위를 기록했다.
이는 2위를 기록한 파키스탄(53억회)이나 3위 미국(34억회)을 압도하는 수치다. 특히 전 세계에서 가장 높은 조회 수를 기록한 AI 슬롭 채널 상위 10개 중 무려 4개가 한국 채널이었다. ‘AI 슬롭’은 AI 도구를 활용해 최소한의 노력으로 만들어낸 저품질, 스팸성 콘텐츠를 의미한다.
한국의 AI 슬롭 콘텐츠 소비를 견인한 대표적인 채널은 ‘3분 지혜(Three Minutes Wisdom)’였다. AI로 생성한 동물 이미지와 짧은 교훈적 메시지를 결합한 영상을 주로 게시하는 채널이다. 이 채널의 누적 조회 수는 20억2000만회에 달했다. 이는 한국에서 발생한 전체 AI 슬롭 조회 수의 약 4분의 1을 차지하는 규모다.
전문가들은 한국의 유튜브 이용자들이 숏폼 콘텐츠와 자극적이거나 감성적인 AI 생성 콘텐츠에 대한 수용도가 유독 높은 점이 이러한 현상을 가속화했다고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사