지난해 국내 항공 여객 역대 최고치…“1억2500만명 이용”

입력:2026-01-09 06:23
수정:2026-01-09 06:56
지난해 12월 23일 인천국제공항 1터미널 출국장이 인파로 붐비고 있다. 연합뉴스

지난해 국내 공항을 이용한 여객 인원이 1억2500만명에 육박하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 일본과 중국 노선을 중심으로 한 단거리 국제선 이용객이 급증하면서 전체 실적 상승을 이끌었다.

9일 국토교통부와 한국항공협회 항공 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선 합산 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 집계됐다.

이는 전년(1억2005만8371명)보다 3.9% 증가한 것으로 코로나19 이전 역대 최고치였던 2019년의 1억2336만명(국내선 3298만명·국제선 9038만명)보다 1.2% 늘어난 기록이다.​

국내선 이용객은 3024만5051명으로 전년보다 2.8% 감소했지만, 국제선 이용객이 9454만8031명으로 6.3% 증가하며 여객 수 증가를 주도했다.​

지역별로는 일본 노선이 독보적인 성장세를 보였다. 지난해 일본 노선 이용객은 2731만명으로 1년 만에 8.6% 늘었다. 2019년과 비교하면 무려 44.8%나 폭증했다. 지속적인 엔저 현상과 소도시 노선이 확대된 점이 주요 원인으로 분석된다.​

중국 노선 회복세도 뚜렷했다. 이용객은 1680만명으로 전년 대비 22% 증가하며 2019년 수준의 91.2%까지 회복했다.

중국 정부의 한국인 비자 면제 조치와 지난해 9월 말부터 시행된 중국인 단체 관광객 무비자 입국 허용, 중국 항공사들의 저가 운임 공세 등이 맞물린 결과로 풀이된다.​

반면 일본과 중국으로 여행 수요가 쏠리면서 동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선 이용객은 3482만명으로 전년보다 0.5% 줄어 2019년의 95.6% 수준에 머물렀다.

장거리 노선의 경우 미주 노선은 682만명(4.7% 증가), 유럽 노선은 485만명(5.5% 증가)이 이용한 것으로 나타났다.​

항공사별 희비도 엇갈렸다. 공격적으로 좌석 공급을 늘린 에어로케이, 이스타항공, 에어프레미아는 이용객이 늘어난 반면, 제주항공과 에어부산은 이용객이 감소한 것으로 나타났다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

