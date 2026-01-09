지난해 국내 항공 여객 역대 최고치…“1억2500만명 이용”
지난해 국내 공항을 이용한 여객 인원이 1억2500만명에 육박하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 일본과 중국 노선을 중심으로 한 단거리 국제선 이용객이 급증하면서 전체 실적 상승을 이끌었다.
9일 국토교통부와 한국항공협회 항공 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선 합산 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 집계됐다.
이는 전년(1억2005만8371명)보다 3.9% 증가한 것으로 코로나19 이전 역대 최고치였던 2019년의 1억2336만명(국내선 3298만명·국제선 9038만명)보다 1.2% 늘어난 기록이다.
국내선 이용객은 3024만5051명으로 전년보다 2.8% 감소했지만, 국제선 이용객이 9454만8031명으로 6.3% 증가하며 여객 수 증가를 주도했다.
지역별로는 일본 노선이 독보적인 성장세를 보였다. 지난해 일본 노선 이용객은 2731만명으로 1년 만에 8.6% 늘었다. 2019년과 비교하면 무려 44.8%나 폭증했다. 지속적인 엔저 현상과 소도시 노선이 확대된 점이 주요 원인으로 분석된다.
중국 노선 회복세도 뚜렷했다. 이용객은 1680만명으로 전년 대비 22% 증가하며 2019년 수준의 91.2%까지 회복했다.
중국 정부의 한국인 비자 면제 조치와 지난해 9월 말부터 시행된 중국인 단체 관광객 무비자 입국 허용, 중국 항공사들의 저가 운임 공세 등이 맞물린 결과로 풀이된다.
반면 일본과 중국으로 여행 수요가 쏠리면서 동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선 이용객은 3482만명으로 전년보다 0.5% 줄어 2019년의 95.6% 수준에 머물렀다.
장거리 노선의 경우 미주 노선은 682만명(4.7% 증가), 유럽 노선은 485만명(5.5% 증가)이 이용한 것으로 나타났다.
항공사별 희비도 엇갈렸다. 공격적으로 좌석 공급을 늘린 에어로케이, 이스타항공, 에어프레미아는 이용객이 늘어난 반면, 제주항공과 에어부산은 이용객이 감소한 것으로 나타났다.
