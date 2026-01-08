시사 전체기사

‘공천 헌금 의혹’ 김경, 美 라스베이거스 CES서 포착

입력:2026-01-08 23:47
수정:2026-01-08 23:48
서울시 산하기관 통해 출입증 발급

김경 서울시의원. 페이스북 캡처

강선우 의원에게 공천 헌금 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 CES에서 포착됐다. 경찰은 김 시의원에게 한국으로 귀국해 조사받으라고 요구한 상태다.

8일 취재를 종합하면 김 시의원은 지난 6일(현지시간) CES 행사장을 방문했다. 김 시의원은 해당 의혹 관련 녹취가 보도된 직후 지난달 31일 자녀를 만나겠다며 미국으로 출국했다. 이를 두고 도피성 출국이라는 지적이 나온 가운데 사실상 외유성 일정에서 포착돼 부적절한 행보라는 비판이 제기된다.

김 시의원은 서울시 산하기관인 서울관광재단과 서울경제진흥원(SBA)을 통해 CES 출입증을 발급 받은 것으로 전해졌다. SBA는 CES에서 서울관을 운영 중이다.

김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 강 의원에게 공천을 대가로 1억원을 건넨 혐의를 받는다. 이와 관련 지난달 31일 서울경찰청 공공범죄수사대가 수사에 착수하자 김 의원은 자녀를 만난다며 미국으로 출국했다. 이후 지난 7일 오후 10시50분쯤 텔레그램을 탈퇴하면서 증거인멸 의혹까지 불거졌다.

경찰은 지난 5일 법무부에 입국 시 통보 조치를 요청했다. 경찰은 김 시의원이 귀국하는 대로 조사할 계획이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

