[단독] 김경과 특별한 인연 없다던 안규백…‘비례·초선’ 때 상임위원장 민원 의혹
안규백 국방부 장관이 ‘공천헌금 의혹’의 중심에 있는 김경 서울시의원의 초선 시절인 2020년 김 시의원의 상임위원장직 관련 민원을 한 것으로 파악됐다. 다만 시의회 내부적으로 초선·비례대표였던 김 시의원에게 상임위원장직을 주는 건 관례에 어긋난다는 판단 등에 불발됐다. 이에 대해 안 장관은 “김 시의원 관련 어떤 민원도 한 적이 없다”고 밝혔다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 안 장관은 서울시의회의 2020년 후반기 원구성 직전 김 시의원이 교육위원장을 할 수 있도록 수차례 시의회 민주당 지도부에 민원을 제기한 것으로 파악됐다. 안 장관은 그 무렵 더불어민주당 서울시당위원장이었고 김 시의원은 교육위원회 부위원장을 맡고 있었다.
당시 시의회 내 민주당 사정을 고려하면 이례적이라는 평가가 나온다. 관례를 고려하면 상임위원장은 일반적으로 다선 시의원이나 지역구 의원에게 우선적으로 배정되기 때문이다. 특히 민주당은 당시 110석이었던 시의회에서 100석 이상을 차지해 상임위원장직을 둘러싼 경쟁도 치열했다. 여기에 김 시의원은 교육위 부위원장으로 있으면서 시의회 직원들과 관계도 원만하지 않았던 것으로 전해졌다.
당시 상황을 잘 아는 한 관계자는 “안 장관이 초선인 김 시의원에게 교육위원장을 주라고 지도부에 수차례 말한 것으로 안다”며 “하지만 초선 비례대표에게 상임위원장을 어떻게 주나. (임명됐으면) 의원들이 가만있지 않았을 것”이라고 말했다. 결국 시의회에서는 이런 상황을 종합적으로 고려해 상임위원장을 배치했고 김 시의원의 교육위원장 임명도 성사되지 않았다.
김 시의원은 2016년 12월 안 장관에게 500만원의 고액후원금을 낸 사실이 국민일보 보도로 알려졌다. 당시 안 장관은 동대문에서 내리 3선을 하며 당 사무총장을 맡았고 이듬해 9월 서울시당위원장에 선출됐다. 시당위원장은 지방선거에서 지역의원 공천권을 행사한다. 김 시의원은 2018년 4월 민주당 비례대표 시의원 후보 순번 5번을 받아 당선됐다.
안 장관은 이와 관련해 “(김 시의원과) 특별한 인연이 없다”고 강조한 바 있다. 그는 김 시의원의 비례 공천에 대해서도 “상무위원회 투표 결과로 비례 순번을 받았다. 시당위원장이 개입할 부분이 없다”고 반박했다.
하지만 상임위원장직 배정을 둘러싼 민원 의혹은 이같은 해명과 배치된다는 지적이 나온다. 정치권 관계자는 “안 장관은 김 시의원을 데려온 사람”이라며 “그냥 왔겠냐는 것에 대해 의심이 생기는 건 어쩔 수 없다”고 말했다.
반면 안 장관은 이런 의혹을 부인했다. 그는 국민일보와의 통화에서 “김 시의원과 관련해 어떤 민원도 한 적이 없다”고 해명했다. 김 시의원은 관련 내용에 대한 질의에 답변하지 않았다.
김이현 기자 2hyun@kmib.co.kr
