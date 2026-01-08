라이엇 게임즈, LoL 2026 시즌 1 시네마틱 영상 ‘구원’ 공개

라이엇 게임즈가 ‘리그 오브 레전드(LoL)’의 2026 시즌 1 시네마틱 영상 ‘구원(Salvation)’을 8일 공개했다.

라이엇 게임즈는 이번 시네마틱 영상을 통해 가렌, 소나, 쉬바나 등 LoL 챔피언들이 정의를 수호하는 이야기를 그린다. 배경 음악인 '구원(ft. Forts)'은 지난해 'Welcome to Noxus'로 2025 할리우드 뮤직 인 미디어 어워즈(HMMA)에서 '비디오 게임(콘솔·PC) 부문 최우수 음악상'을 수상한 작곡가 J.D. 스피어스가 제작했다.플레이어는 8일 정오부터 LoL 신규 시즌을 즐길 수 있다. 9일에는 LCK를 대표하는 선수들이 같은 포지션끼리 팀을 꾸려 대결하는 이벤트 '2026 LoL 시즌 오프닝: 데마시아를 위하여'를 통해서도 게임 내 변경점을 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr