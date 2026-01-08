바다게임즈-희망스튜디오, 난치병 환아 기부금 공동 조성
스마일게이트 희망스튜디오는 바다게임즈와 함께 진행한 기부 캠페인 ‘LET’S GO HOPE! 희망원정대 2026 슈퍼 스피드런 마라톤’을 통해 난치병 환아 기부금을 공동 조성했다고 8일 밝혔다.
이번 캠페인은 난치병 환아들의 소원 성취를 지원하기 위해 지난달 30일부터 이달 4일까지 희망스튜디오 기부 플랫폼에서 진행됐다. 게임 플레이를 중계하는 기부 이벤트 ‘슈퍼 스피드런 마라톤 5’와 연계해 시청자들이 기부에 참여할 수 있도록 기획됐다.
바다게임즈가 주최한 ‘슈퍼 스피드런 마라톤 5’는 서울 영등포구 ‘올댓마인드’에서 열렸다. 총 30명의 게이머가 참여해 ‘클레르 옵스퀴르: 33원정대’, ‘디아블로 2: 레저렉션’, ‘스텔라 블레이드’ 등 총 57종의 게임을 스피드런 방식으로 플레이했다.
이번 캠페인에는 총 1454명의 게이머와 시청자가 기부에 참여했다. 희망스튜디오 기부 플랫폼을 통해 모금된 2600여 만원의 기부금은 운영비 공제 없이 전액 한국메이크어위시에 전달되어 환아들의 소원 성취를 위한 다양한 활동비로 사용된다.
게임 스트리밍 서비스 ‘치지직’을 통해 생중계된 ‘슈퍼 스피드런 마라톤 5’의 누적 시청자 수는 8만 3394명, 총 시청 시간은 4만 1991시간, 최대 동시 시청자 수는 943명을 기록했다.
바다게임즈 임바다 대표는 “희망스튜디오 플랫폼은 게이머들이 부담 없이 참여할 수 있는 간편한 기부 구조와 뱃지 등 보상 요소를 통해 참여의 의미를 기록해주는 점이 인상적이었다”며 “바다게임즈가 가진 콘텐츠와 게임에 대한 열정이 사회적 가치로 확장될 수 있다는 점에서 앞으로도 희망스튜디오와 함께하고자 한다. 이번 기부에 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다”라고 말했다.
희망스튜디오 권연주 이사는 “이번 바다게임즈와의 협업은 게임 플레이와 시청 경험이 플랫폼을 통해 아이들에게 실질적인 희망으로 전달되는 구조를 성공적으로 구현한 사례다”라며 “희망스튜디오는 앞으로도 더 많은 게임사와 IP, 게이머들이 쉽고 즐겁게 사회문제 해결에 참여할 수 있는 사회공헌 플랫폼으로 지속적으로 발전해 나가겠다”라고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
