사망교사 유가족 손 잡은 최교진 장관… “남편 사망 후 처음 큰 위안”
최교진 교육부 장관이 7일, 지난해 5월 재직 학교에서 숨진 채 발견된 고 현승준 교사의 유가족을 만나 공식 사과했다. 최 장관은 약 20분간 이어진 면담에서 유가족에게 위로의 말을 전하고, 유가족이 준비 중인 감사원 공익감사 청구 등 향후 일정에 교육부가 할 수 있는 지원을 약속했다. 유가족은 8일 국민일보와 통화에서 “교육계 책임자로부터 사과와 따뜻한 말을 들은 것은 고인 사망 이후 8개월 만에 처음이었다”고 밝혔다.
최 장관은 전날 전국 교육장협의회 참석을 위해 제주를 방문했다. 유가족과 교원단체는 장관실을 통해 사전에 면담을 요청했으며, 당초 10분으로 예정됐던 면담은 25분가량 이어졌다.
이 자리에서 유가족은 “고인이 민원과 과도한 업무, 건강 문제로 어려움을 겪었지만 학교 관리자가 이를 외면했고, 기대했던 진상조사는 부실했으며 각종 의혹만 드러났다”고 말했다. 이어 “김광수 제주도교육감은 공식 석상에서 ‘시스템은 완벽한데 고인이 얘기를 하지 않았다’며 고인과 유가족을 모독하는 발언을 했다”고 전했다.
유가족은 도교육청 진상조사 결과에 대해서도 강하게 불신을 표했다.
조사 과정에서, 학교 관리자가 고인의 병가 요청을 거부하고 이후 사실과 다른 경위서를 작성해 국감에 제출한 사실이 드러났음에도 교육청은 책임을 지지 않고 학교 관리에게만 경징계를 권고하는 정도로 마무리했다는 것이다.
이에 유가족은 감사원에 공익감사 청구를 준비 중이며, 청구가 받아들여지면 교육부가 충분히 검토하고 필요한 조치를 취해달라고 요청했다.
이에 대해 최 장관은 “제주특별법상 교육부가 제주도교육청을 직접 감사할 수는 없지만, 공익감사가 청구되면 세세히 살펴보고 할 수 있는 일을 최대한 하겠다”고 답했다. 또 “김광수 제주도교육감에게도 이번 사안에 대해 말을 전하겠다”고 했다.
공익감사청구는 국민이 공공기관의 잘못된 업무를 바로잡기 위해 감사원에 감사를 요청하는 제도다. 유족은 이달 중순쯤 감사원에 공익감사청구서를 제출할 예정이다.
유가족은 “남편 사망 후 제주도교육청으로부터 어떤 위로도 받지 못했고, 오히려 민원인 취급을 받아 모멸감을 느낄 때가 많았다”며 “장관께서 손을 잡아주며 따뜻한 말을 건네주셔서 처음으로 큰 위안을 받았다”고 했다.
유가족은 또 “여전히 아이들은 제대로 된 심리 치료를 받지 못하고 있고, 가장의 갑작스러운 부재로 생활이 어려운 상황에서 수천만 원의 노무사 비용까지 감당하고 있다”며 “수개월이 지났지만 책임지는 사람은 없고, 진상조사 결과는 신뢰할 수 없어 제자리에 머물러 있다”고 호소했다.
고 현승준 교사는 지난해 5월 22일 제주시의 한 중학교 건물에서 숨진 채 발견됐다.
국립과학수사연구원 심리부검 결과 업무 부담과 건강 악화, 학생 가족의 민원 등이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다.
고인의 책상에서 발견된 유서에는 아내에게 전하는 미안함과 그간의 어려움 등이 적혀 있었다.
제주도교육청은 유가족 요청에 따라 지난해 6월 진상조사반을 꾸려 조사에 착수했다. 하지만 유가족은 진상조사 결과를 신뢰할 수 없다고 주장하고 있다.
지난해 10월 국회 국정감사에서는 고인이 재직했던 학교가 허위 경위서를 작성해 제출한 사실이 드러나 논란이 됐다.
경위서에는 교감이 고인의 병가 요청을 승인한 것으로 적혀 있었으나, 실제로는 민원 처리 후 가도록 반려한 것으로 확인됐다.
