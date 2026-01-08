시사 전체기사

검찰, 이춘석 ‘주식 차명거래’ 보완수사 요구…미공개정보 관련 재수사 요구

차명 주식거래 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 지난해 8월 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사에서 조사를 마친 뒤 귀가하는 모습. 연합뉴스


검찰이 ‘주식 차명 거래’ 혐의로 송치된 이춘석 무소속 의원(전 더불어민주당 의원) 사건에 대해 경찰에 보완수사와 재수사를 요구했다.

서울남부지검은 8일 서울경찰청 금융범죄수사대에 이 의원의 금융실명법·공직자윤리법·청탁금지법 위반 등 혐의에 대해서 보완수사를 요구했다고 밝혔다. 불송치된 자본시장법·공직자이해충돌방지법 위반 혐의에 대해서는 재수사를 요구했다.

앞서 경찰은 지난해 12월 23일 이 의원을 금융실명법·전자금융거래법 위반 등 4가지 혐의로 검찰에 넘겼다. 경찰은 이 의원이 보좌관 명의를 이용해 주식거래를 한 혐의는 인정됐다고 봤지만 인공지능(AI) 정책 관련 미공개 정보를 투자에 활용한 정황은 없다고 판단했다. 당시 AI 분야를 담당하는 국정기획위원회 분과장이었던 그가 미공개 정보를 이용해 주식을 거래한 것 아니냐는 의혹도 제기됐다. 검찰은 미공개정보 이용 등 경찰이 불송치 결정한 혐의에 대해 재수사가 필요하다고 결정했다.

이 의원은 지난해 8월 국회 본회의장에서 보좌관 차모씨 명의로 주식을 거래하는 모습이 포착됐다. 이 의원은 2021∼2022년 국회 사무총장 시절부터 지난해 수사가 시작되기 전까지 수년간 보좌관 명의 증권 앱으로 12억원 규모의 주식 거래를 한 혐의 등을 받는다.

