새해 중국인 해외여행 1위는 한국…‘한국행 30% 증가, 일본행 33% 감소’

중국인 1~4월 일본 숙박 예약 ‘반토막’

한국의 인기관광지를 소개하는 중국 콘텐트 이미지. 더우인

중국은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 하자 자국민에게 일본 방문 자제령을 내렸다.