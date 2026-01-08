김태규 당협위원장 “지방선거 통해 정당 다시 평가받아야”

■ 김태규 울산 남구갑 당협위원장은.



울산 학성고를 졸업하고 연세대 법학과를 나왔다. 연세대 대학원과 미국 인디애나대 로스쿨에서 법학 석사 학위를, 국립한국해양대 대학원에서 법학 박사 학위를 받았다.



헌법재판소 헌법연구관을 지냈으며, 부산·울산·대구·창원지법 판사와 울산·부산지방법원 부장판사를 역임했다. 국민권익위원회 부위원장과 방송통신위원회 상임위원·부위원장을 거쳐, 현재 법무법인 황앤씨 울산분사무소 대표변호사이자 국민의힘 울산 남구갑 당협위원장이다.

