김태규 당협위원장 “지방선거 통해 정당 다시 평가받아야”

김태규 국민의힘 울산 남구갑 당협위원장은 “올해는 지방선거를 통해 정당이 다시 국민의 평가를 받는 해”라고 말했다. 지방선거 승리를 당협위원장으로서 가장 큰 책무로 제시한 그는, 흔들린 지역 조직을 재건하고 주민 신뢰를 회복하는 데 역량을 집중하겠다는 각오를 밝혔다.
김 위원장은 8일 국민일보와 진행한 신년 인터뷰에서 “대의민주주의의 꽃은 정당정치이고, 정당은 결국 선거를 통해 평가받는다”며 “남은 기간 동안 지방선거 승리를 위해 당협이 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다”고 말했다. 그는 “국민의 뜻을 제대로 읽고 이를 실천해 좋은 평가를 받는 것이 정치의 본령”이라고 덧붙였다.
지난해 말 당협위원장으로 선출된 이후 지역 조직을 살펴본 소회에 대해서는 “상처가 깊다”고 진단했다. 김 위원장은 “지역 주민들을 만나보면 당을 향한 애정이 컸던 만큼 실망감도 크다는 것을 느낄 수 있었다”며 “무너진 신뢰를 회복하지 않고서는 어떤 정치도, 어떤 선거도 치를 수 없다”고 말했다.
그는 울산 남구갑 지역구 의원이던 국민의힘 김상욱 의원의 탈당 이후 형성된 지역 정서와 관련해 “주민들 사이에서는 이를 정치적 선택을 넘어 신뢰의 문제로 받아들이는 분위기가 적지 않다”며 “그만큼 당에 대한 기대가 컸고, 그래서 상처도 깊었던 것”이라고 설명했다. 이어 “이제 중요한 것은 누구를 탓하느냐가 아니라 무너진 신뢰를 어떻게 회복하느냐”라고 강조했다.
당협 운영 방향과 관련해서는 재건과 정비, 확장이 단계적으로 이어져야 한다는 생각을 밝혔다. 그는 “지역구의 공백으로 갈등과 불협화음이 드러난 것은 사실이지만, 여기에 머물러서는 안 된다”며 “갈등을 인정하고 이를 통합과 소통으로 바꾸는 노력이 필요하다”고 말했다. 이어 “당원들이 하나로 모이는 과정 자체가 주민들에게 신뢰를 주는 출발점이 될 것”이라고 덧붙였다.
지방선거 국면에서 자신의 역할에 대해서는 ‘조직 재건과 선거 대비를 동시에 책임지는 자리’라고 규정했다. 김 위원장은 “지금은 개인의 존재감을 드러낼 때가 아니라 당의 승리를 위해 모든 역량을 모아야 할 시점”이라고 밝혔다.
국민권익위원회 부위원장 시절의 경험은 울산 남구갑에서의 정치 구상에도 그대로 이어지고 있다. 김 위원장은 “민원에 대해 쉽게 공수표를 던지는 것은 누구나 할 수 있지만, 실제 민원을 처리해 본 사람은 그렇게 말하지 못한다”며 “현장을 직접 겪어보면 신중해질 수밖에 없고, 주민들에게 헛된 기대를 주기보다 현실적인 대안을 함께 찾게 된다”고 말했다.
그는 권익위 재직 당시 고충 처리를 맡아 전국의 민원 현장을 직접 다녔던 경험을 언급하며 “당시 일주일의 절반 이상을 현장에서 보냈다”고 설명했다. 현재도 울산 남구갑에서 옥동 군부대 이전 부지 활용 문제와 인근 은월마을 주거지 재개발, 신정시장·수암시장 등 전통시장 활성화, 대형마트 폐점에 따른 상권 위축 우려, 삼호동 철새 보호 문제 등 다양한 생활 민원을 직접 청취하고 있다고 밝혔다.
김 위원장은 “모든 민원을 단기간에 해결할 수는 없지만, 주요 사안은 시간을 두고 제도적 해법을 찾아갈 계획”이라며 “필요하다면 국민권익위원회나 울산시 시민고충처리위원회와 같은 제도적 절차를 활용하고, 법관 시절 행정·민사소송을 다뤄온 경험을 바탕으로 법적 수단도 검토하겠다”고 말했다.
중앙 공직 경험에 대해서는 “울산은 삶의 뿌리”라고 강조했다. 김 위원장은 “중앙에서 쌓은 경험은 지방의 문제를 해결하기 위한 자산”이라며 “중앙과 지방을 모두 경험한 시야가 지역 정치에 도움이 될 것”이라고 했다.
정치 메시지와 소통 방식에 대해서는 ‘진심’을 핵심 가치로 꼽았다. 그는 “말이 세련되지 않더라도 진심을 다해 대하면 시민들이 알아준다”며 “앞으로도 시민에 대한 헌신을 중심에 두고 정치에 임하겠다”고 밝혔다.
김 위원장은 “울산 남구갑은 산업화를 이끌어온 울산의 중심”이라며 “주민들과 함께 잘못된 정책에는 분명히 목소리를 내고, 다시 바로 선 나라를 만드는 데 힘을 보태겠다”고 말했다.
■ 김태규 울산 남구갑 당협위원장은.
울산 학성고를 졸업하고 연세대 법학과를 나왔다. 연세대 대학원과 미국 인디애나대 로스쿨에서 법학 석사 학위를, 국립한국해양대 대학원에서 법학 박사 학위를 받았다.
헌법재판소 헌법연구관을 지냈으며, 부산·울산·대구·창원지법 판사와 울산·부산지방법원 부장판사를 역임했다. 국민권익위원회 부위원장과 방송통신위원회 상임위원·부위원장을 거쳐, 현재 법무법인 황앤씨 울산분사무소 대표변호사이자 국민의힘 울산 남구갑 당협위원장이다.
울산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
