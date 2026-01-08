반등 성공한 韓 모바일 게임, 넥슨 사상 첫 퍼블리셔 1위 등극
지난해 하반기 한국 모바일 게임 시장이 사용자 유입 둔화라는 악재 속에서도 매출 반등에 성공하며 성장세를 보였다.
8일 모바일 시장 분석 기업 센서타워에 따르면 지난해 하반기 국내 모바일 게임 매출은 약 28억 달러(약 3조 7000억원)를 기록했다. 이는 같은 해 상반기 대비 8.3% 증가한 수치로, 시장이 완만한 회복 국면에 진입했음을 시사한다.
이번 하반기 성장의 가장 큰 특징은 장기 흥행작의 건재함과 신작 RPG의 약진이다. 특히 ‘리니지M’은 8주년 이벤트 성과에 힘입어 매출 1위 자리를 굳게 지켰으며, 중국산 게임 ‘화이트아웃 서바이벌’은 역대 최고 월 매출을 경신하며 2위에 올랐다.
기존 인기작들이 탄탄한 라이브 서비스를 통해 매출을 견인하는 가운데, 독창적인 게임성을 앞세운 신규 타이틀들이 시장에 안착하며 활기를 불어넣었다.
퍼블리셔 순위에서는 역사적인 변화가 포착됐다. 넥슨이 센서타워 집계 이래 처음으로 국내 모바일 게임 퍼블리셔 매출 1위에 등극했다. ‘던전앤파이터 모바일’의 중국 흥행과 더불어 국내에서도 다채로운 라인업이 고른 성과를 낸 결과로 풀이된다.
장르별로는 전략과 RPG의 강세가 여전했다. 특히 중국산 ‘투톱’인 ‘라스트 워: 서바이벌’과 ‘화이트아웃 서바이벌’ 등 하이브리드 캐주얼 요소가 가미된 전략 게임들이 높은 수익성을 보였다. 이들 게임은 공격적인 SNS 광고와 몰입감 있는 게임 플레이를 결합해 매출을 높이는 데 성공했다.
다운로드 수 측면에서는 캐주얼 게임들이 상위권을 차지하며 신규 유저 유입 창구 역할을 톡톡히 했다고 센서타워는 전했다.
센서타워는 올해에도 이러한 ‘수익 최적화’ 기조가 지속될 전망이며 대형 퍼블리셔 간의 순위 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 내다봤다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사