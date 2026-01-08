의정부성모병원, 중독관리센터 수탁기관 재선정
김종태 교수 센터장 맡아
의정부성모병원은 의정부시 중독관리통합지원센터 수탁운영 기관으로 최종 선정돼 2026년 3월 1일부터 2031년 2월 28일까지 총 5년간 센터를 운영한다고 8일 밝혔다.
2018년 최초 수탁 이후 다시 운영권을 확보한 것으로, 지역사회 중독 예방과 관리 분야에서 축적해온 전문성과 신뢰를 다시 한번 인정받았다.
중독관리통합지원센터장은 정신건강의학과 김종태 교수가 맡는다. 김 교수는 중독 예방과 치료 연구 분야에서 학술적 성과를 쌓아온 전문가로, 지난달 사단법인 중독포럼이 주최한 ‘2025 송년포럼’에서 ‘신진연구자상’을 수상하며 연구 역량을 공식적으로 인정받았다.
당시 김 교수는 중독을 개인의 의지 문제가 아닌 사회적 지원과 전문 치료가 병행돼야 할 질환으로 규정하며, 현장에 기여하는 연구를 이어가겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.
의정부성모병원은 이번 재수탁을 계기로 경기북부 필수의료 거점 병원으로서의 역할을 한층 강화할 계획이다. 특히 마약과 도박 중독의 저연령화 등 최근 사회적 문제에 대응해 치료 중심의 개입을 넘어 회복과 일상 복귀를 돕는 통합적 중독 관리 체계 구축에 주력할 방침이다.
김종태 교수는 “병원의 생명존중 가치를 바탕으로 중독자들이 건강한 일상으로 돌아갈 때까지 끝까지 함께하겠다”며 “지역사회와 연계한 실질적인 중독 회복 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
