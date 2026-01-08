의정부성모병원, 중독관리센터 수탁기관 재선정

김종태 교수 센터장 맡아

의정부성모병원 전경. 의정부성모병원 제공

의정부성모병원은 의정부시 중독관리통합지원센터 수탁운영 기관으로 최종 선정돼 2026년 3월 1일부터 2031년 2월 28일까지 총 5년간 센터를 운영한다고 8일 밝혔다.

2018년 최초 수탁 이후 다시 운영권을 확보한 것으로, 지역사회 중독 예방과 관리 분야에서 축적해온 전문성과 신뢰를 다시 한번 인정받았다.

김종태 교수. 의정부성모병원 제공