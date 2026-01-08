[속보] 트럼프 “미국의 베네수 감독 수년 간 지속 가능성”
도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라에 대한 정치적 감독 기간이 수년 이상 지속될 수 있다고 말했다.
트럼프 대통령은 8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 미국이 베네수엘라에 대한 감독을 얼마나 오래 유지할지에 대해 “시간이 말해줄 것”이라고 답했다.
이에 NYT가 “감독 기간이 3개월, 6개월, 1년 또는 그 이상이 될 것인지”를 묻자 트럼프 대통령은 “훨씬 더 길어질 것”이라고 답했다.
트럼프 대통령은 “우리는 매우 수익성 있는 방식으로 베네수엘라를 재건할 것”이라며 “석유를 가져가고 유가를 낮추고, 절실히 필요한 자금을 베네수엘라에 지원할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 최근 노벨 평화상을 수상한 베네수엘라 야당 지도자 마리아 코리나 마차도를 지지하는 대신, 마두로 대통령의 부통령인 델시 로드리게스를 베네수엘라의 새 지도자로 인정한 이유에 대해서는 답변하지 않았다.
