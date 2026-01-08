시사 전체기사

[속보] 트럼프 “미국의 베네수 감독 수년 간 지속 가능성”

입력:2026-01-08 17:15
수정:2026-01-08 17:29
공유하기
글자 크기 조정
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 10월 29일 경북 경주 예술의전당에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋(APEC CEO SUMMIT)'에 참석해 정상 특별연설 하고 있다. 윤웅 기자

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라에 대한 정치적 감독 기간이 수년 이상 지속될 수 있다고 말했다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 미국이 베네수엘라에 대한 감독을 얼마나 오래 유지할지에 대해 “시간이 말해줄 것”이라고 답했다.

이에 NYT가 “감독 기간이 3개월, 6개월, 1년 또는 그 이상이 될 것인지”를 묻자 트럼프 대통령은 “훨씬 더 길어질 것”이라고 답했다.

트럼프 대통령은 “우리는 매우 수익성 있는 방식으로 베네수엘라를 재건할 것”이라며 “석유를 가져가고 유가를 낮추고, 절실히 필요한 자금을 베네수엘라에 지원할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 최근 노벨 평화상을 수상한 베네수엘라 야당 지도자 마리아 코리나 마차도를 지지하는 대신, 마두로 대통령의 부통령인 델시 로드리게스를 베네수엘라의 새 지도자로 인정한 이유에 대해서는 답변하지 않았다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
989
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
한·중 화합 떡만둣국·한복까지…김혜경 여사에 中 주목
“1박에 200만원 이상”…강호동 농협회장, 해외 출장비 논란
양념치킨·치킨무의 창시자…윤종계 맥시칸치킨 설립자 별세
반려견 바로 옆에 ‘퍽’…청주 산책길 덮친 80㎝ 화살
성범죄 14년 복역한 50대…전자발찌 1㎝ 잘랐다 징역 1년
전 세계 조회수 1위 유튜버가 한국인…하루 수익만 4억
백악관 “그린란드 미군 투입 언제든 고려… 세계는 힘이 지배”
‘은값 랠리’ 시총 엔비디아 넘어서기도
국민일보 신문구독