“2자녀도 포천쌀 지원”…포천시, 다자녀 지원사업 확대
경기 포천시가 2026년부터 다자녀가정을 대상으로 한 포천쌀 지원사업을 2자녀 이상 가정까지 전면 확대한다.
포천시는 현재 4자녀 이상 가정을 대상으로 운영 중인 ‘다자녀가정 포천쌀 지원사업’을 내년부터 2자녀 이상 가정으로 확대 시행한다고 8일 밝혔다. 이에 따라 약 5000세대의 다자녀 가정이 새롭게 혜택을 받을 것으로 전망된다.
이번 사업은 포천시가 인구 감소에 대응하고 지역 농산물 소비를 촉진하기 위해 2024년 제안한 ‘포천형 민관 상생 인구정책’의 하나로, 지역 농·축·인삼협과의 협력을 기반으로 추진됐다. 포천시는 2024년 10월부터 NH농협은행 포천시지부 및 지역 농·축·인삼협과 수차례 간담회를 진행한 뒤, 같은 해 12월 업무협약을 체결했다.
이를 토대로 2025년부터 4자녀 이상 가구를 대상으로 사업을 우선 시행한 결과, 총 102가구에 2만3530㎏의 포천쌀을 지원하는 성과를 거뒀다. 시는 이 같은 성과를 바탕으로 지원 대상을 확대하기 위한 제도적·행정적 준비에 나섰다.
시는 ‘포천시 다자녀 가정 우대 및 지원에 관한 조례’를 새로 제정하고, 보건복지부와 사회보장제도 신설 협의를 완료했으며, 2026년 사업 추진을 위한 약 7억4000만원의 예산도 확보했다.
지원 신청은 오는 2월부터 주소지 관할 읍면동 행정복지센터를 통해 접수할 예정이다. 지원 대상은 포천시에 주민등록을 둔 2자녀 이상 가정으로, 막내 자녀가 18세 이하이고 신청일 기준 3개월 이상 포천시에 거주해야 한다. 지원 물량은 자녀 수에 따라 차등 지급되며, 가구당 분기별로 최소 14㎏에서 최대 80㎏의 포천쌀이 배송된다.
시는 이번 사업 확대를 통해 연간 약 300t 규모의 지역 쌀 소비가 창출돼 농가 소득 안정에도 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
시 관계자는 “다자녀가정 포천쌀 지원사업은 시와 지역 농·축·인삼협이 함께 고민해 온 포천형 인구정책이 실제 성과로 이어진 사례”라며 “앞으로도 시민이 체감할 수 있는 정책을 주도적으로 발굴하고 끝까지 책임지는 신뢰 행정을 구현하겠다”고 말했다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
