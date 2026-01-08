구리시, 전기차 안전 환경 조성…안전시설 설치비 지원

최근 전기차 이용이 빠르게 증가하면서 충전시설 화재에 대한 시민 불안이 커지고 있는 점을 반영한 조치다.

경기 구리시는 지하주차장 전기자동차 충전시설 화재를 예방하기 위해 안전시설 설치비를 지원하는 ‘2026년 전기자동차 안전 환경 조성 사업’을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.구리시는 공동주택과 공중이용시설 지하주차장에 설치된 전기차 충전시설에서 발생할 수 있는 화재 위험을 사전에 차단하고 초기 대응 능력을 강화하기 위해 지난 6일 이 사업을 공고했다.지원 대상은 전기차 충전시설 3기 이상이 지하에 설치된 공동주택 및 공중이용시설이며, 화재 발생 시 신속한 감지와 대응이 가능한 안전시설 설치 비용을 지원한다.지원 품목은 열화상카메라 등 화재 감시 및 경보 설비, 질식 소화포, 분말 대형소화기 등으로, 설치 또는 구매 비용의 70% 범위 내에서 개소(단지)당 최대 300만원까지 지원된다.신청 기간은 2월 2일부터 2월 27일까지로, 구리시청 환경과에 우편 또는 방문 접수하면 된다. 신청 시에는 지원신청서, 입주자대표회의 의결서, 설치 장소 도면, 현장 사진, 설치계획서 등을 제출해야 한다.접수된 서류는 검토와 심의, 현장 확인 절차를 거쳐 5월 말 최종 지원 대상이 선정되며, 시설 설치 완료 후 지원금이 지급될 예정이다.시는 이번 사업을 통해 전기차 보급 확대에 따른 안전 사각지대를 해소하고, 시민들이 보다 안심하고 전기자동차를 이용할 수 있는 주거 및 이용 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.백경현 구리시장은 “전기차 보급 확대와 함께 안전사고에 대한 선제적 대응이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 시민이 안심하고 전기자동차를 이용할 수 있도록 전기자동차 안전 환경 조성 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.구리=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지