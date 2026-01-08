한국패션협회·한국섬유개발연구원, 패션산업 AI 전환 맞손
‘AI 기반 패션산업 혁신’ 협력 강화
한국패션협회(회장 성래은)는 한국섬유개발연구원(KTDI·원장 김성만)과 1월 8일 서울 섬유센터에서 ‘AI 기반 패션기업 성장 및 산업구조 혁신 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지난해 11월 출범한 민·관 협력 플랫폼 ‘패션 AI 얼라이언스’의 후속 조치로, 패션산업 전 과정의 AI 전환을 현장에서 본격 추진하기 위한 협력체계 구축을 목표로 한다.
양 기관은 패션기업 AX(AI Transformation) 생태계 조성, 패션·AI 기업 간 협업 확대, AI 기반 비즈니스 모델 발굴, 실무형 AI 인재 양성 등을 공동 추진한다.
특히 원단·소재 개발부터 기획·생산·유통까지 패션산업 전 스트림에 AI를 적용하기 위한 실증 기반을 마련하고, 연구원의 데이터·시험 역량과 협회의 산업 네트워크를 결합해 실행력을 높일 계획이다.
협회는 이번 MOU를 계기로 민·관·연 협력을 확대하고, 중소·중견 패션기업이 현장에서 활용 가능한 AI 모델과 프로그램을 단계적으로 추진할 방침이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사