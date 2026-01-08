최종 엔트리 앞둔 WBC 대표팀, 사이판서 마지막 옥석 가리기
17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 노리는 야구대표팀이 최종 명단 확정을 앞두고 마지막 옥석 가리기에 돌입한다.
류지현 감독이 이끄는 대표팀은 9일 인천국제공항을 통해 미국령 사이판으로 출국한다. 1차 전지훈련 성격의 이번 캠프는 오는 21일까지 진행된다. 이후 일본 오키나와로 이동해 다음 달 15일부터 28일까지 2차 훈련을 소화한다.
그동안 WBC 대비 전지훈련은 2월 한 차례 진행하는 것이 일반적이었지만, 올해는 두 차례로 나눠서 편성했다. 투수진이 대회 개막 시점에 맞춰 최상의 컨디션을 끌어올릴 수 있도록 준비 기간을 앞당겨야 한다는 코치진의 의사가 반영된 것으로 전해졌다.
이번 일정에는 일부 해외파 선수들도 합류한다. 한국야구위원회(KBO)는 지난 6일 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스 김혜성과 디트로이트 타이거스 산하 트리플A에서 뛰는 고우석이 캠프에 동행한다고 밝혔다. 당초 국내파 29명으로 꾸려진 1차 훈련 명단에 포함됐던 송성문(샌디에이고 파드리스)은 빅리그 진출로 참가가 무산됐다.
이번 훈련은 최종 엔트리 승선을 가를 마지막 관문이다. KBO는 다음 달 3일 대회 주최 측에 30명으로 구성된 최종 명단을 제출할 예정이다. 송성문과 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 김하성(애틀랜타 브레이브스) 등 남은 빅리그 선수들과 일부 혼혈 선수들이 추가로 합류할 경우, 훈련 참가자 중 일부는 탈락이 예상된다. 이번 캠프에서의 컨디션과 경기력이 중요한 이유다.
주요 점검 과제로는 마운드 신구 조화와 내야 교통정리가 꼽힌다. 지난해 11월 일본과의 평가전에서 젊은 투수들이 제구 난조를 보이자 류 감독은 류현진(한화 이글스)과 노경은(SSG 랜더스)을 추가로 발탁했다. 선발과 불펜의 중심 역할을 수행할 이들과 젊은 자원들의 호흡이 관심사로 떠올랐다.
김도영(KIA 타이거즈)의 합류로 3루 포지션 정리도 불가피하다. 류 감독은 기존 자원들의 활용 방안과 자리 이동 가능성을 종합적으로 고려해 최적의 조합을 살필 예정이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
