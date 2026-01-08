국힘 대전시당 위원장 “대전·충남 졸속통합… 막겠다”
국민의힘이 정부와 여당에서 추진하는 대전·충남의 행정통합 방식이 올바르지 않다며 공개적으로 비판하고 나섰다.
이은권 국민의힘 대전시당위원장은 8일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 “더불어민주당의 통합 구상은 비전 선언만 있고 제도 설계가 없다”고 지적했다.
그는 대전과 충남의 행정통합은 단순한 정치적 구호가 아닌 양 지자체의 미래를 좌우할 중대한 기점이라며 보다 올바른 방식으로 추진해야 한다고 강조했다.
이 위원장은 “우리가 대전·충남 통합을 주도해 온 만큼 방향성에는 공감하지만, 방향이 옳다고 해서 방식까지 옳은 것은 아니다”라며 “민주당의 보도자료에는 결정적인 답이 단 하나도 없다. ‘경제 영토’ ‘재정 주권’ ‘자치의 힘’이라는 말은 반복되지만 이를 어떤 법·제도로 실현할지는 보이지 않는다”고 비판했다.
그러면서 “지금 필요한 것은 속도가 아니라 완성도”라며 “가장 경계해야 할 것은 지방선거 일정에 맞춘 졸속 통합, 정치 일정에 맞춘 통합 법안이다. 한 번 만들어진 통합 특별법은 되돌리기 어렵다”고 설명했다.
이 위원장은 통합 단체장 논의보다 행정통합 특별법 완성이, 인물 경쟁보다 제도 경쟁이 우선이라고 역설했다.
특히 양 지자체 주민들이 ‘동원 대상’이 아닌 결정의 주체가 돼야 한다며 필요 시 주민투표도 실시할 필요가 있다고 밝혔다.
그는 “최근 여론조사 결과 대전·충남 주민 다수는 통합의 내용 자체를 잘 알지 못하고 있다”며 “그럼에도 민주당은 이미 방향이 정해진 듯 지지를 요청한다고 말하고 있다”고 했다.
이어 “충분한 정보 공개 없는 통합, 형식적인 설명회나 답을 정해 놓은 공청회는 있어선 안 된다”며 “필요하다면 주민투표도 배제해서는 안 된다. 통합의 주인은 정치권이 아니라 주민”이라고 덧붙였다.
