국힘 대전시당 위원장 “대전·충남 졸속통합… 막겠다”

이은권 국민의힘 대전시당위원장. 국민의힘 대전시당 제공

미래를 좌우할 중대한 기점이라며 보다 올바른 방식으로 추진해야 한다고 강조했다.

이 위원장은 “우리가 대전·충남 통합을 주도해 온 만큼 방향성에는 공감하지만,

방향이 옳다고 해서 방식까지 옳은 것은 아니다”라며 “

민주당의 보도자료에는 결정적인 답이 단 하나도 없다. ‘

경제 영토’ ‘재정 주권’ ‘자치의 힘’이라는 말은 반복되지만

그러면서 “지금 필요한 것은 속도가 아니라 완성도”라며 “

가장 경계해야 할

한 번 만들어진 통합 특별법은 되돌리기 어렵다”고 설명했다.

통합 단체장 논의보다 행정통합 특별법 완성이,

인물 경쟁보다 제도 경쟁이 우선이라고 역설했다.

특히 양 지자체 주민들이 ‘동원 대상’이 아닌 결정의 주체가 돼야 한다며 필요 시 주민투표도 실시할 필요가 있다고 밝혔다.

민주당은

이어 “충분한 정보 공개 없는 통합,

통합의 주인은 정치권이 아니라 주민”이라고 덧붙였다.