김영훈 노동장관 “이제는 ‘쉬었음’ 아닌 ‘준비중’ 청년”

김영훈 고용노동부 장관이 7일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026년 경제성장전략 당정 협의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 “‘쉬었음 청년’을 ‘준비 중 청년’으로 부르고자 한다”며 “준비중 청년문제 해결에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.