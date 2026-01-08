김영훈 노동장관 “이제는 ‘쉬었음’ 아닌 ‘준비중’ 청년”
김영훈 고용노동부 장관이 “‘쉬었음 청년’을 ‘준비 중 청년’으로 부르고자 한다”며 “준비중 청년문제 해결에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.
김 장관은 8일 오후 서울 용산 전쟁기념관 내 피스앤파크 컨벤션에서 열린 ‘2026년 노사정 신년 인사회’에서 이같이 밝혔다.
김 장관은 인사말에서 “2026년을 모두가 행복하게 일할 수 있는 나라의 원년으로 삼겠다”며 “일터에서의 권리를 실현하는 것은 고용노동부의 존재 이유”라고 강조했다.
또 “과거의 장시간·저임금 노동에 기대어 속도만 쫓던 성장 모델은 이제 유효기간이 끝났다”며 “낡은 방식이 노동시장의 격차를 키웠다”고 지적했다.
김 장관은 “2030 70만 준비중 청년들의 취업애로가 계속되고 있다”며 “청년들의 일할 기회 보장을 위해 발굴, 접근, 회복 단계별로 세심히 지원하겠다”고 강조했다.
이어 “우리 앞에 놓인 당면과제는 모두가 머리를 맞대면 반드시 풀어 갈 수 있으므로 노사정이 힘을 모아 함께 나아가자”고 당부했다.
노동계를 대표해 마이크를 잡은 서종수 한국노동조합총연맹(한국노총) 상임부위원장은 “2026년엔 정년연장, 공무원 및 교원 정치기본권 보장, 공무직위원회법 제정 등 정부가 약속한 정책들이 실현되는 원년이 돼야 한다”며 “한국노총은 늘 그래왔듯이 대립보다는 대화를, 갈등보단 상생을 위해 노력하겠다”고 말했다.
