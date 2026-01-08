시사 전체기사

김영훈 노동장관 “이제는 ‘쉬었음’ 아닌 ‘준비중’ 청년”

입력:2026-01-08 16:51
수정:2026-01-08 17:13
공유하기
글자 크기 조정
김영훈 고용노동부 장관이 7일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026년 경제성장전략 당정 협의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 “‘쉬었음 청년’을 ‘준비 중 청년’으로 부르고자 한다”며 “준비중 청년문제 해결에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

김 장관은 8일 오후 서울 용산 전쟁기념관 내 피스앤파크 컨벤션에서 열린 ‘2026년 노사정 신년 인사회’에서 이같이 밝혔다.

김 장관은 인사말에서 “2026년을 모두가 행복하게 일할 수 있는 나라의 원년으로 삼겠다”며 “일터에서의 권리를 실현하는 것은 고용노동부의 존재 이유”라고 강조했다.

또 “과거의 장시간·저임금 노동에 기대어 속도만 쫓던 성장 모델은 이제 유효기간이 끝났다”며 “낡은 방식이 노동시장의 격차를 키웠다”고 지적했다.

김 장관은 “2030 70만 준비중 청년들의 취업애로가 계속되고 있다”며 “청년들의 일할 기회 보장을 위해 발굴, 접근, 회복 단계별로 세심히 지원하겠다”고 강조했다.

이어 “우리 앞에 놓인 당면과제는 모두가 머리를 맞대면 반드시 풀어 갈 수 있으므로 노사정이 힘을 모아 함께 나아가자”고 당부했다.

노동계를 대표해 마이크를 잡은 서종수 한국노동조합총연맹(한국노총) 상임부위원장은 “2026년엔 정년연장, 공무원 및 교원 정치기본권 보장, 공무직위원회법 제정 등 정부가 약속한 정책들이 실현되는 원년이 돼야 한다”며 “한국노총은 늘 그래왔듯이 대립보다는 대화를, 갈등보단 상생을 위해 노력하겠다”고 말했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백재연 기자
온라인뉴스부
백재연 기자
989
안녕하세요. 백재연 기자입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
학폭 가해자 8명, 강원대 간다…최저등급 부여·감점에도 합격선
“무안 공항 둔덕 없었으면 전원 생존” 항철위 조사 결과
“1박에 200만원 이상”…강호동 농협회장, 해외 출장비 논란
초등생 목덜미 잡아 교실 밖 쫓아낸 교사…“해임 정당”
트럼프, ‘유엔 산하기관 등 66개 국제기구서 탈퇴’ 서명
한때 ‘한국 최고 부자’… 홈플러스 인수가 ‘승자의 저주’로
‘법사위 샤우팅’ 최혁진, 유튜브 ‘픽’ → 후원금 마감
“尹 탄핵 반대해” 배현진에 문자 폭탄 국힘 당원의 최후
국민일보 신문구독