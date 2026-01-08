국내 조달기업 30곳 ‘CES 2026’ 혁신상 수상
조달청은 세계 최대 가전·정보기술 전시회인 ‘CES 2026’에서 국내 조달기업 30곳이 혁신상을 수상했다고 8일 밝혔다.
수상 기업 가운데 혁신제품으로 지정된 기업은 19곳, 벤처나라 상품등록 기업은 13곳이며 중복되는 사례를 제외하면 총 30개 기업이 수상자 명단에 올랐다.
분야별로는 인공지능(AI) 기술을 적용한 조달기업 제품이 17개로, AI 기술에 대한 국내 기업들의 높은 관심과 기술개발 노력이 가시적인 성과로 이어졌다. 재난·안전 및 자원순환, 헬스케어 등 공공분야 혁신 제품들도 주목을 받았다.
강희훈 혁신조달기획관은 “혁신상 수상은 혁신 조달기업의 기술 경쟁력이 세계 시장에서도 충분히 통할 수 있음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 공공조달을 통해 기업의 혁신성과가 국내외 시장으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
