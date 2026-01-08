국내 조달기업 30곳 ‘CES 2026’ 혁신상 수상

수상 기업 가운데 혁신제품으로 지정된 기업은 19곳, 벤처나라 상품등록 기업은 13곳이며 중복되는 사례를 제외하면 총 30개 기업이 수상자 명단에 올랐다.

강희훈 혁신조달기획관은 “혁신상 수상은 혁신 조달기업의 기술 경쟁력이 세계 시장에서도 충분히 통할 수 있음을 보여주는 성과”라며 “앞으로도 공공조달을 통해 기업의 혁신성과가 국내외 시장으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.